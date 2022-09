Spojené státy americké vs. Česká republika: IIHF Women’s Worlds Stream – Jak sledovat a streamovat hry Major League & College Games

Zdá se, že ženský hokejový tým Spojených států hraje na tomto turnaji úplně jinou úroveň soutěže. Jsou celkovými favority postupujících do semifinále mistrovství světa žen v roce 2022 IIHF. V první třetině vedli 2:0 a před dvěma zápasy porazili Kanadu 5:2. Byla to sladká odveta za vítězství Kanaďanů 3:2 v prodloužení nad Spojenými státy na loňském šampionátu. Pak to vypadalo, že se tým ani nezapotí ve čtvrtfinále proti Maďarsku.

Jak vidět Semifinále mistrovství světa žen 2022: USA vs. Česká republika Dnes:

Datum hry: 3. září 2022

Čas na hraní: 8:00 ET

TV frekvence: Síť NHL

Živé vysílání Mistrovství světa IIHF žen 2022: Spojené státy vs. Česká republika Sport na fuboTV: Začněte se 7denní bezplatnou zkušební verzí!

USA dnes vyhrály 12:1 a postoupily do semifinále proti Česku. Ještě důležitější je, že Hilary Knightová se stala historickou bodovou jedničkou v ženské světové hře. Na kontě měla asistenci a gól ve hře o 87. bod kariéry před Haley Wickenheiserovou z Kanady.

Češi se ve čtvrtfinále proti Finsku zapsali do historie. Poprvé na mistrovství světa žen se Finsko dostalo do svého prvního semifinále, aniž by soutěžilo o medaili. Aneta Dejrolová vstřelila minutu do prodloužení a upravila na 2:1. Pokud se dnes chystají překonat tento rozruch, nepochybně budou muset zabodovat v regulaci.

