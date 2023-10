2000 mrtvých při silném zemětřesení a následných otřesech v Afghánistánu

ISLAMABAD – Mluvčí Talibanu v neděli oznámil, že počet obětí silných zemětřesení, která otřásla západním Afghánistánem, vzrostl na 2000 lidí, což je jedno z nejsmrtelnějších zemětřesení, jaké zemi za poslední dvě desetiletí zasáhlo.

Silné zemětřesení o síle 6,3 stupně následované silnými otřesy zabilo v sobotu v západním Afghánistánu desítky lidí, uvedl tamní Národní úřad pro katastrofy.

Abdul Wahid Rayan, mluvčí ministerstva informací a kultury, uvedl, že počet obětí zemětřesení v Herátu byl vyšší, než se původně uvádělo. Dodal, že bylo zničeno asi šest vesnic a pod troskami byly pohřbeny stovky civilistů, kteří volali po naléhavé pomoci.

Organizace spojených národů udávala původní číslo 320 mrtvých, ale později uvedla, že toto číslo se stále ověřuje. Místní úřady odhadují, že 100 lidí bylo zabito a 500 zraněno, podle stejné aktualizace Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí.

Aktualizace také uvedla, že bylo hlášeno 465 zničených domů a dalších 135 poškozených.

Organizace spojených národů uvedla: „Partneři a místní úřady očekávají, že počet obětí poroste, protože pátrací a záchranné práce pokračují, a to kvůli zprávám, že někteří lidé mohou být uvězněni pod zřícenými budovami.“

Mluvčí úřadu pro katastrofy Muhammad Abdullah Jan uvedl, že nápor zemětřesení a otřesů nesly čtyři vesnice v okrese Zinda Jan v provincii Herát.

Americká geologická služba USGS uvedla, že epicentrum zemětřesení bylo asi 25 mil severozápadně od města Herat. Následovaly tři velmi silné následné otřesy o síle 6,3, 5,9 a 5,5, navíc s menšími otřesy.

Abdul Shakur Samadi, obyvatel Herátu, uvedl, že v poledne město zasáhlo nejméně pět silných zemětřesení.

„Všichni lidé vyšli ze svých domovů,“ řekl Samadi. „Domy, kanceláře a obchody jsou prázdné a panují obavy z dalších zemětřesení. Moje rodina a já jsme byli uvnitř našeho domu a cítil jsem to zemětřesení.“ Jeho rodina začala křičet a vyběhla ven ze strachu, že se vrátí dovnitř.

Světová zdravotnická organizace v Afghánistánu uvedla, že do Zindy Jan vyslala 12 sanitek, aby zraněné evakuovaly do nemocnic.

„Vzhledem k tomu, že se stále objevují zprávy o úmrtích a zraněních způsobených zemětřesením, týmy jsou v nemocnicích, aby pomohly léčit zraněné a vyhodnotily další potřeby,“ uvedla agentura OSN na X, dříve známém jako Twitter. Sanitky podporované Světovou zdravotnickou organizací vozí postižené, z nichž většinu tvoří ženy a děti.

Telefonní komunikace byla v Herátu přerušena, takže bylo obtížné získat podrobnosti z postižených oblastí. Videa šířená na sociálních sítích ukazovala stovky lidí v ulicích mimo své domovy a kanceláře ve městě Herát.

Provincie Herát se nachází na hranici s Íránem. Místní média uvedla, že zemětřesení pocítili i obyvatelé nedalekých afghánských provincií Farah a Badghis.

Abdul Ghani Baradar, Talibanem jmenovaný místopředseda vlády pro hospodářské záležitosti, vyjádřil soustrast zabitým a zraněným v Herátu a Badghísu.

Tálibán naléhal na místní organizace, aby se co nejrychleji dostaly do oblastí zasažených zemětřesením a pomohly s transportem zraněných do nemocnic, poskytly přístřeší bezdomovcům a dodaly jídlo přeživším. Řekli, že bezpečnostní služby musí použít všechny své zdroje a zařízení k záchraně lidí uvězněných pod troskami.

„Žádáme naše bohaté občany, aby poskytli jakoukoli možnou spolupráci a pomoc našim postiženým bratrům,“ uvedl Tálibán na Channel X.

Japonský velvyslanec v Afghánistánu Takashi Okada vyjádřil soustrast na sociální síti.

V červnu 2022 zasáhlo drsnou hornatou oblast ve východním Afghánistánu silné zemětřesení, které srovnalo se zemí kamenné a nepálené domy. Zemětřesení zabilo nejméně 1000 lidí a zranilo asi 1500 dalších.