Vzpomeňte si na přední zvukovou inženýrku NPR Renee Pringle: NPR

Kolegové vzdali hold zvukové inženýrce NPR Renee Pringle, která v neděli zemřela poté, co v posledních měsících prodělala řadu zdravotních problémů.

Pringle pomáhá utvářet a chránit zvuk NPR již více než 40 let. Pamatuje se na ni jako na průkopnici ve svém oboru, jako plodnou a důslednou přítomnost – i v tom nejdrsnějším nočním šílenství – a jako přítelkyni mnoha.

V roce 1979 začala na NPR jako jedna z prvních černošských zvukařů, v době, kdy se zvuku profesionálně věnovalo jen málo žen.

„Renee nastoupila do NPR v době, kdy naši inženýři nosili v terénu obrovské 20librové rekordéry a vše bylo nalepeno na pásku na cívku,“ řekl Chris Nelson, senior viceprezident technologických operací v NPR. „Nahrál jsem a připravil nespočet terénních rozhovorů, hudebních pořadů a programů NPR.“

Neznáte její hlas, ale znáte její práci

Nespočet smíšených kousků pringle pro ranní vydání Noční zpravodaj, mimo jiné pořady, a Mnoho kolegů si to pamatuje Za její neocenitelné technické vedení (mnozí reportéři jí připisují, že je „zachránila“ na začátku jejich kariéry).

Její práce ji zavedla do zahraničí, po celé zemi a do vládních síní. Na oslavu svého 40. výročí v roce 2019 Pringle sdílela snímek svého kongresového novinářského průkazu (platnost vypršela v roce 1992) a fotografii, na které se s první dámou Barbarou Bushovou navzájem chlubí.

Zatímco fanoušci NPR neslyšeli Pringle mluvit v rádiu, „slyšeli její hlas prostřednictvím všech hlasů lidstva, které přinášela posluchačům více než 40 let“, jako reportér průzkumu. Hansi Lu Wang to řekl.

Pringle také sloužil jako technický ředitel 26dílného filmu oceněného Peabody Award údolí ve vodě Dokumentární seriál o gospelové hudbě, produkovaný NPR ve spolupráci s Smithsonian Institution v roce 1994.

Pringle na panelu o seriálu v roce 2019 řekl, že inženýrství vyžaduje hodně tvrdé práce, ale to je v NPR a zejména s údolí ve vodě„Byl jsem doma. Cítil jsem to v kostech.“ Zamyslela se nad svou oblíbenou nahrávkou ze seriálu, která měla před staletími v kostele v DC obzvlášť klidné číslo („Wise Engineer“) vystoupení sboru Howard University.

„Udělali to několikrát, protože to byly opravdu tiché klipy,“ vzpomíná Pringle. „Zbláznil bych se, kdybych slyšel někoho polykat. Kdybych je slyšel mrkat očima, slyšel bych to. A řekl bych: Kdo to udělal?“ „Museli to udělat znovu. Naštěstí všichni velmi spolupracovali.“

Rychle se podělila o své zkušenosti s ostatními

Oddanost Pringle své profesi vynikla u mnoha jejích spolupracovníků. zvukař Vzpomeňte si na Stu Rashfielda že „Renee hluboce záleželo na zvuku a byla velkorysá se svými znalostmi.“

Právě jsem se dozvěděl o plynutí času @NPR Zvuková inženýrka Renee Pringle. Renee nastoupila do NPR v roce 1979, kdy v oboru zvukového inženýrství pracovalo jen několik žen. Strávila více než 42 let službou našemu publiku. Rene se velmi starala o zvuk a byla velkorysá se svými znalostmi. 😔 pic.twitter.com/zG34USzw55 – Stu Rashfield: #Laskavost (@stu_rush) 17. října 2022

Nikdo jiný nebyl docela jako Pringle, ale ti dva měli hodně společného: Svou zesnulou první manželku znal ze střední školy, Toma Colea, prominentního uměleckého redaktora, který odešel do důchodu v roce 2021 po více než třech desetiletích v NPR. , byl na střední škole o jedno místo před ním a oba řídili staré Volvo. Ale opravdu to poznal, když spolu pracovali na NPR, „dabování LP do RC; míchání na kotouči na kotouč.“

„Renee měla hudební sluch – opravdu uměla zazpívat kus (klišé, ale v jejím případě to byla opravdu pravda). Nepoužila mnoho emoční inteligence – chtěla v hlasech ukázat lidskost,“ napsal. s odkazem na ekvalizér ve zpracování zvuku. Navíc dodal: „Vzbuzoval jsem vaši úctu a netrpěli jste hlupáky.“

Carlin Watson, výkonný producent tady právě teďŘíká, že to byl Pringle, kdo ji jako první naučil přestřihnout pásku (proces, který vypadal… velmi rozdílný v devadesátých letech než dnes).

„Když jsem byla studentkou na Howardově univerzitě, kde jsem se učila rozhlasovou produkci, přivedl našeho profesora Renee, aby nás naučil stříhat pásku břitvou, pásku a tužku,“ napsala. „Když jsem o dva roky později nastoupil do NPR, vzpomněla si na mě. Byla neúnavně laskavá.“

Zvýraznění mnoha návštěvníků NPR

Několik kolegů sdílelo podobné vzpomínky na Pringleinu laskavost a štědrost – s jejími znalostmi, časem a přátelstvím – nejen s nimi, ale s jejich rodinami a hosty.

Watsonová si vzpomíná, že když její neteř a synovec před lety navštívili NPR, Pringle je nechala sedět za mikrofonem a nahrála je, „k jejich vzrušení“. Ani po letech, když se stali dospělými, na ten zážitek nikdy nezapomněli – a Pringle se jí vždy zeptal, jak se mají.

Wang vzpomíná na laskavost, kterou Pringle projevoval jednomu ze svých bývalých učitelů střední školy a jeho manželce při prohlídce budovy. Nejen, že je pustila do řídící místnosti, když pracovala, ale našla si čas, aby jim ukázala zařízení a odpověděla na jejich otázky.

„Svůj den byl vřele přivítán někým, kdo pomáhal budovat tuto instituci v průběhu desetiletí,“ řekl.

Zvláštní reportérka Susan Stambergová, jedna z NPRmatky zakladatelkyPringle říká, že ji mnozí milovali, ať už s ní pracovali dny nebo týdny.

Pringle jsem poznala a obdivovala, když spolu cestovali do Nairobi v Keni, aby se zúčastnili konference International Decade of Women v roce 1985.

„Přistupoval jsem ke všem komplexním mezinárodním vokálním pracím, vždy s úsměvem a hledal jsem další výzvu,“ řekl Stamberg. „Keňané, se kterými jsme pracovali, jí dali přezdívku: Jerry. Znamenalo to něco sladkého, jako ‚drahá‘ nebo tak něco… na dalších asi 30 let, tak jsem to nazval.“

‚Secret Fashion Designer‘ bude velmi chybět

Pringle ovlivnila nejen hlas, na kterém po desetiletí pracovala, ale také lidi, se kterými pracovala – ať už jde o rozesílání Stambergových narozeninových poznámek, mentorování dospívajících nebo sdílení Bio zelenina Se spolupracovníky noční směna.

Michelle Martin, hostitel Víkend se vším všudy, říká, že se blíže podívala na stránku Pringle, kterou nedělá mnoho lidí: „Byla tajná stylistka.“ Bylo to trochu otevřené tajemství, i když mnoho dalších také používalo k popisu Pringle slova jako móda a styl.

V ulici od staré kanceláře NPR byl obchod s oblečením, který oba milovali, a Martin napsal, že „tam se někdy můžeme ocitnout [on] Odpoledne…jen, víš, jednou za čas.“

Říká, že Pringle věděla o inventáři obchodu natolik, že jí navrhla věci, na které by se měla podívat, a nejednou jí pomohla vybrat vánoční dárky pro své přátele (a pro samotného Martina).

„S Renee as jsem pracoval jen zřídka.“ [technical director] Ve studiu to ale nějak vypadalo, jako by pracovala na částečný úvazek [technical director] z mého šatníku.

Kolegové říkají, že v průběhu let jim bude chybět Pringleův hlas na druhém konci linky, její smysl pro humor a poctivost – Ať už s ní nebo s ostatními.

„Vždy bylo potěšením ji potkat v halách,“ říká Stamberg. „Doufám, že se budu těšit na příště, co se stane.“