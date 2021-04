NASA OSIRIS-REx dokončuje své poslední kolo asteroidu Benno před letem zpět na Zemi o délce 180 000 000 mil

NASAje Osiris Rex Dokončil svůj poslední most v Bennu kolem 6:00 EDT (4:00 EST) 7. dubna a nyní se pomalu vzdaluje od asteroidu; Tým mise však bude muset počkat ještě několik dní, aby zjistil, jak kosmická loď změnila Bennov povrch, když zachytila ​​vzorek asteroidu.

Tým OSIRIS-REx přidal tento průlet k dokumentaci povrchových změn vyplývajících z manévru kolekce Touch and Go Sample Collection (TAG) 20. října 2020. „Zjišťováním distribuce vytěženého materiálu po lokalitě TAG se dozvíme více o, “Řekl Dr. Dante Loretta, hlavní řešitel OSIRIS. -REx na University of Arizona:” Povaha povrchových a podpovrchových materiálů spolu s mechanickými vlastnostmi asteroidu. “

Během letu Osiris fotografoval Rexa Pinota po dobu 5,9 hodin a pokrýval více než jednu úplnou rotaci asteroidu. Letěl do 3,5 míle (2,2 mil) od povrchu Bennu – nejbližší vzdálenost od události vzorkování TAG.

Bude trvat nejméně do 13. dubna, než OSIRIS-REx provede korelaci všech nových dat a snímků povrchu Bennu zaznamenaných za letu. Sdílí antény Deep Space Network s dalšími misemi, jako je Mars PerseveranceA A obvykle získáte 4–6 hodin času na downlink denně. „Během letu jsme shromáždili asi 4 000 megabajtů dat,“ řekl Mike Morrow, zástupce ředitele projektu Osiris Rex v Goddardově vesmírném letovém středisku NASA v Greenbeltu v Marylandu. „Bennu je v současné době zhruba 185 milionů mil od Země, což znamená, že můžeme dosáhnout pouze datové rychlosti downlinku 412 kb / s, takže stažení všech dat průletu by trvalo několik dní.“

Jakmile tým mise obdrží obrázky a další data zařízení, bude studovat, jak Osiris Rex smíchal povrch Bennu. Během přistání se vzorkovací hlava kosmické lodi ponořila do hloubky 48,8 cm na povrch asteroidu a současně uvolnila stlačený náboj plynného dusíku. Vrtulníky kosmické lodi vytlačily během zpětného spalování velké množství povrchového materiálu – uvolňovaly při tom kámen a prach.

Osiris RexA Se svým množstvím nedotčených a drahých asteroidů vydrží poblíž Bennu až do 10. května, kdy zahájí své tahy a zahájí dvouletou plavbu. Mise doručí vzorek asteroidů na Zemi 24. září 2023.

Goddardovo vesmírné letové středisko NASA v Greenbeltu v Marylandu poskytuje komplexní správu misí, systémové inženýrství, bezpečnost a zajištění misí pro OSIRIS-REx (Asset Spectral Interpretation Resource Identification – Regolith Explorer). Vedoucím vyšetřovatelem je Dante Loretta z Arizonské univerzity v Tucsonu a Arizonská univerzita také vede vědecký tým, plánování vědeckých pozorování a zpracování údajů o této misi. Společnost Lockheed Martin Aerospace v Denveru postavila kosmickou loď a poskytla letový provoz. Goddard a KinetX Aerospace jsou zodpovědní za navigaci na kosmické lodi OSIRIS-REx. OSIRIS-REx je třetí misí v programu NASA New Frontiers, který je řízen Marshallovým kosmickým letovým střediskem NASA v Huntsville v Alabamě pro ředitelství vědecké mise ve Washingtonu.