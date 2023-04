Jeden z posledních 100 přeživších veterinářů druhé světové války se zamýšlí nad konfliktem stav

Harold Williams, veterán druhé světové války, technický seržant americké armády ve výslužbě, kterému bylo v lednu 2023 100 let. Williams sloužil v sedmi kampaních během druhé světové války.

WASHINGTON – Během jednoho letu blízko konce druhé světové války zaútočí Harold Williams a členové 1. pěší divize na malou vesnici poblíž francouzsko-belgických hranic.

Tam, řekl, vedl chlapec Williamse a jeho spolubojovníky do srubu jeho rodiny. Rodiče chlapce se zeptali kapitána Williamsu, zda hodlají zůstat a zda se mohou bezpečně dostat ven. Poté, co šéf Williams přikývl, že ano, příbuzní dítěte prozradili, že dva roky chránili před válkou židovskou rodinu.

Williams viděl dvě mladé tváře, jak nahlížejí za záclonu do okna.

Nyní, když Američané osvobodili vesnici, Williams a jeho jednotka sledovali, jak dvouletá dcera židovské rodiny poprvé vstoupila na světlo světa, řekl.

„Viděla jsem muže plakat na vlastní oči,“ řekla Williamsová, která se 23. ledna dožívá 100 let.

Williams řekl, že vzpomínky na válku v něm zůstávají od optimistických až po pobuřující.

Své dny teď potichu prožívá v útulku St. Peter’s Nursing and Rehabilitation Center v Albany ve státě New York. Má čtyři děti, sedm vnoučat a devět pravnoučat.

Williams opustil Evropu většinou nezraněn, pouze se zlomeným prstem, řekl své rodině. Řekl, že má břemeno vědět, že přežil, zatímco mnoho amerických vojáků se nevrátilo. Dnes zůstává méně než 389 000 z 16 milionů Američanů, kteří bojovali během druhé světové války.

„V noci si položíš hlavu na polštář a pomyslíš si: ‚Ach můj bože, jsem doma‘,“ řekl. „Mnoho z nich nemělo návrat domů.“

A i z jeho pokoje ve Svatém Petru, desítky let po válce, ho stále pronásleduje vina. Stejně tak ruiny válkou zničených měst a mrtví na obou stranách v důsledku.

„Všechno si pamatuje,“ řekla jeho vnučka Julie Breeder.

Jako bývalý ředitel prevence sebevražd pro Národní gardu v New Yorku byl Breeder svědkem mnoha stejných příznaků u veteránů s diagnózou PTSD. Williams většinu svého života skrýval zvěrstva, kterých byl svědkem. Později však během rozhovorů odhalil některá ze svých tajemství.

Newyorčan si stále pamatuje den, kdy se svými vojáky zaútočil na pláže Normandie k čekající německé armádě.

Mnoho vojáků ve Williamsově jednotce nepřežilo. Němci okamžitě odřízli 44 mužů. Němečtí vojáci čekali z věže a stříleli na oslabené americké vojáky na pláži Omaha. Mrtví vojáci už byli seřazeni na pobřeží, když se Williams a jeho kolegové přiblížili.

„Právě teď špatně spím,“ řekl Williams vratkým hlasem. „Jen se dívám zpět na všechny věci, které jsem udělal [I] Prošel a řekl Bože… proč? Proč jsi mě zachránil? „

Jen během bitvy v Ardenách bylo nepřátelskými silami zraněno více než 47 500 amerických vojáků a více než 19 000 jich přišlo o život. Německé síly zajaly 23 000 amerických vojáků. Podle ministerstva pro záležitosti veteránů k dnešnímu dni během války zemřelo 291 557 Američanů.

„Myslím, že většina z nás chtěla na všechno zapomenout,“ řekl. „Nikdy na to nezapomeneš, život musí jít dál.“

Jeho jednotka se také setkala s bitvou v Ardenách, kde se Hitler pokusil rozdělit spojenecké síly během tajné noční operace v Ardenách. Více než 23 000 amerických vojáků bylo zajato nepřátelskými silami a více než 19 000 jich přišlo o život. Williams se zúčastnil amerického protiútoku.

„Byla to noční můra,“ řekl. „Nemohli jsme uvěřit tomu, co se děje.“

Williams se také účastnil bitev u Huertgen Forest, Elsenborn Ridge a Lipska před nasazením do Československa. Celkově se Williams vrátil do New Yorku poté, co se zúčastnil čtyř velkých kampaní a 424 dnů bojů.

„Můj dědeček bude první, kdo řekne: ‚Rozhodně trpí vinou přeživších‘,“ řekl Breeder.

„Jediná věc, kterou během mého života opakoval, je, že vyšel z té války se zlomeným prstem.“ [his] Přátelé ne. „

Během invaze do Normandie dne D 6. června 1944 pak Lt. Plukovník Bennett vedl druhou vlnu amerických sil proti palbě z těžkých kulometů. Bennettovy síly utrpěly 50% ztráty. Po dosažení bezpečí nedalekého hřebene Bennett viděl, že nepřátelské síly obklíčily spojenecké síly.

Bennett poté reorganizoval zbývající vojáky na pěchotu, čtyři tanky a protiletadlovou jednotku a vedl úspěšný protiútok. Williams připomněl, že během bitvy s padlými spojeneckými vojáky kolem Bennetta důstojník pokračoval v boji i poté, co utrpěl dvě zranění.

Vedl kampaň za to, aby Bennett za své činy obdržel Medal of Honor. „Měl vyhrát medaili,“ řekl Williams.

Navzdory traumatu z let jej v těžkých časech neslo neotřesitelné pouto během války.

„Soudruzi [I] řekl během rozhovoru v roce 2007 pro Library of Congress. „Za peníze se to koupit nedá.“

Williams zůstal v kontaktu s ostatními veterány v desetiletích poté, co v roce 1945 opustil aktivní službu, včetně svého velícího důstojníka, generála ve výslužbě Donalda Bennetta a vojína z Missouri Russella McGee, který sloužil jako Williamsův šofér.

Desítky let po válce vezme Bennett, který později dosáhl hodnosti generála, Williamse a jeho syna Davida na prohlídku kampusu West Point. David později narukoval do armády

Oslava na celý život

V lednu Williams obdržel desítky vánočních pohlednic od příbuzných, přátel a veteránů na poctu jeho času v první linii. Asi 60 okolních obyvatel, včetně veteránů, se zúčastnilo narozeninové oslavy před kostelem svatého Petra. Kvůli fyzickým omezením se Williams nemohl fyzicky zúčastnit ceremonie, ale místo toho mával z okna pečovatelského domu.

Williams vyrostl v malém městě Valatee v severní části státu New York, asi 20 mil jižně od Albany. Jako teenager Williams opustil střední školu, aby pomohl vydělat další příjem pro svou rodinu. Williams absolvoval základní výcvik ve Fort Dix, New Jersey v červnu 1942, než odešel do Fort Knox, Kentucky pro další výcvik.

Do armády vstoupil v roce 1941 a zúčastnil se sedmi kampaní v Evropě a Africe a Williams sloužil jako radista, který cestoval s pěchotou.

V červenci 2022 uvedl Senát státu New York Williamse do Síně slávy veteránů za jeho záslužné vojenské a civilní služby. Williams se po odchodu z armády stal poštovním pracovníkem.

„Jsem velmi poctěn,“ řekl Williams, který je také zapojen do organizací American Legion a Veterans of Foreign Wars.

Ichabod Crane Central School udělil Williamsovi jeho imatrikulační certifikát, více než osm desetiletí poté, co školu opustil.

