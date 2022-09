Jasné světlo pozorované nad Pensylvánií, Marylandem a Delaware

IAN. Dobrý. Díky, Ethane. No, spousta lidí viděla minulou noc jasné světlo, jak si razí cestu po obloze. Dostáváme spoustu e-mailů o tom, co říká, že byla padající hvězda, viník, metr, dokonce i UFO. Ale pojďme se na to podívat zde. Devět Falconů bylo skutečně vyneseno z Cape minulou noc, když bylo na oběžnou dráhu vypuštěno 52 satelitů Starlink. Máme tady hromadu videí. Všechny zprávy od 8 diváků. Děkujeme, že jste je poslali a podívali se. To je to, co vidíte v tomto videu. byli al

Paprsek světla zářící po obloze v Pensylvánii, Maryland, Delaware Aktualizováno: 27. září 2022 v 9:50 EDT

Jasné světlo zářilo přes oblohu v jižní centrální Pensylvánii v sobotu večer, což vedlo ke zprávám o možných meteorech, kometách a dokonce UFO, ale objekt nebyl žádný z nich a diváci poslali desítky e-mailů, fotografií a videí tohoto objektu na WGAL. Došlo dokonce k pozorování v částech Marylandu a Delaware, působivý pohled byl SpaceX Falcon 9, 229 stop dlouhá, 1,2 milionu liber, opakovaně použitelná dvoustupňová raketa. Raketa odstartovala ze stanice Cape Canaveral Space Force Station na Floridě v sobotu v 19:32 a vynesla na oběžnou dráhu 52 satelitů Starlink. Starlink je satelitní pole, které poskytuje širokopásmový přístup k internetu do zemí po celém světě Podívejte se, jak to vypadá Dali jsme dohromady některá z mnoha videí, která jsme obdrželi z rakety osvětlující noční oblohu. Můžete vidět: Přes řeku Susquehanna poblíž Perry County, East Hempfield Township, Lancaster County, Dallastown, York County, Kutztown, Berks County, Denver, Lancaster County, viděli jste to? Pokud vidíte raketu a máte fotografie nebo videa, můžete je s námi sdílet některým z následujících způsobů: E-mail: [email protected] Nahrát přímo do uLocal (větší velikosti souborů povoleny) Připojte se ke skupině uLocal na Facebooku a sdílejte

Pokud raketu uvidíte a máte fotografie nebo videa, můžete je s námi sdílet některým z následujících způsobů: E-mail: [email protected] Nahrajte přímo do uLocal (umožňuje větší velikosti souborů) Připojte se a sdílejte naši facebookovou skupinu uLocal