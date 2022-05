Microsoft a VW se spojily, aby přinesly rozšířenou realitu do aut – nejen do vašeho auta

Microsoft spolupracuje s Volkswagenem Přinést rozšířenou realitu do aut prostřednictvím nového režimu „Moving Platform“ pro Hololens 2.

Žádná ze společností nezachází do přesných podrobností o tom, jak to bude fungovat, ale existují určité náznaky toho, co lze očekávat. Microsoft například uvedl, že „pohyblivá platforma“ by mohla být použita k výcviku řidičů, jak zvládat nepříznivé podmínky na silnicích.

Nejde o každodenní školení řidičů. Místo toho se soustřeďte, stejně jako u všeho ostatního v HoloLens 2. oběžná dráhaje business and enterprise, což znamená, že pomocí této platformy lze školit například řidiče vozového parku.

Vylepšeno o 3D modely

Při pohledu na fotografie prototypů režim funguje tak, že se 3D modely umístí uvnitř a vně vozidla. Můžete to vidět pouze v přilbě HoloLens 2 Mixed Reality. Pro navigaci budete mít mapu skutečné trasy umístěnou v horní části palubní desky se šipkou ukazující na místo, kam chcete jet.

The HoloLens 2 Na přechodech také zobrazí 3D varování pro chodce, abyste si dávali pozor na lidi. Dokonce vám řekne i teplotu uvnitř auta.

Microsoft testoval prototyp Moving Platform tak, že výzkumníci Volkswagenu připojili jedno z jeho vozidel k HoloLens. Tým Volkswagen poté spolupracoval s Microsoftem a poskytoval zpětnou vazbu o tom, jak by bylo možné HoloLens Moving Platform vylepšit.

Tato aktualizace závisí na Aktuální nabídka platformy Moving Platform od společnosti Microsoft, které se mají používat na lodích v oceánu. Vlny oceánu mohou HoloLen 2 deaktivovat, takže režim stabilizuje displej zařízení.

Microsoft nekončí u aut a lodí. Existují plány na uvedení své mobilní platformy do „…výtahů a vlaků, [and] jiná pohyblivá prostředí.

Záchrana HoloLens

Toto nové partnerství s Volkswagenem by mohlo být způsobem, jak vdechnout nový život projektu HoloLens. Poslední dobou prožívám turbulentní období.

Na začátku února 2022 HoloLens 3 byl zrušen. Problém byl v tom, že nikdo neznal účel headsetu, což může být důvodem pro některé členy HoloLens 3 Loď skočila Pracovat s Meta na jejích projektech metaverse.

Díky partnerství Moving Platform Volkswagen však Microsoft upevňuje cíl HoleLens 2 jako nástroje smíšené reality pro školení a virtuální informace v rostoucí řadě scénářů na pracovišti. Nezbývá než doufat, že sluchátka a mobilní platforma HoloLens jednou skončí ve výuce i pro středoškolské řidiče.