Rumunský herec se objeví v posledním pokračování série českých protiromských filmů, které produkoval bývalý učitel „soukromé školy“

Zdeněk Godla (Obrázek: Stále převzato z pořadu Jana Krause na FTV Prima, Wikimedia Commons)

Herec a člen romské komunity Zdeněk Godla podepsal smlouvu na hraní hlavní postavy v pokračování filmu „The Bastards“ (Bastardi) Filmová série režiséra Tomasse Magnuska. Populární seriál vypráví příběhy, kde špatné romské postavy způsobují utrpení bílých.

V dřívějších částech filmu „Bastardi“ byly postavy zobrazovány romskými dětmi jako zločinci, kteří porušovali postavy bílých dětí. Učitel školy se chováním „zloduchů“ zabývá pácháním násilných činů proti nim – konkrétně vraždou, což je samozřejmě motivováno pocitem bezmocnosti ve velmi primitivním textu.

Tento čtvrtý díl Bastardů bude podle producentů velmi podobný prvnímu filmu ze série z roku 2010 a slibuje komediálnější charakter, i když podle nich převládající humor bude „více“ drsná stránka, dokonce i ironie. “ Ústřední dvojice si zahraje Godlu a Magnusika.

Jsem tak šťastný, že Zdeněk souhlasil s převzetím role v miniseriálu „Škola mého života“ [Škola mého života] Magnusik řekl českému deníku iDNES.cz: „Produkoval nás a ujistila, že přichází připravený, fér a pozorný.“

Godla o projektu Bastards řekla: “Tomáš a já se skvěle shodujeme a rozumíme si. Dává hercům prostor, což je důležité!

Magnusk odmítá představu, že jeho filmy jsou rasistické. Tvrdí, že má dodnes velmi přátelské vztahy s příslušníky romské komunity, a s úsměvem říká partnerovi, že jeho manželka je polovinou Romů.

Ale filmová kritička Camille Fella to vidí jinak. Jeho první reakce na sérii Magnusek byla zveřejněna v roce 2012 v respekt Časopis s názvem „Třetí Bastardi Už se nebojíte být zjevně rasistický. “

Kromě dalších poznámek Villa píše:Bastardi Ve skutečnosti se to zdá být hlavně dílem někoho, kdo se už nechce ponižovat a chce přenést vztek nebo zášť, kterou obdržel od svého okolí, na jinou osobu. Nabízí nám dokonce řešení – dostat problémy z tohoto světa násilím. Opět dojde k hádce, která by mohla udeřit pod pás, ale to z určité perspektivy zachrání den: koneckonců v Magnusickově případě si nikdo nemyslí, že bude schopen vykonávat úkoly vyžadující fyzickou námahu, takže nikdo nestojí za to snaha přinést případ k šíření jeho nenávisti. Proti skupině, protože jeho proticikánská propaganda je neuvěřitelná … dav, který má dost Bastardi Dávají si dávku bojové odvahy tím, že ho sledují – „Pojďme očistit Čechy od cikánů“ – jak říkají posměvači, na druhou stranu: „Magnusik nebude nic jiného než tlustý chlap, který nedokáže udělat ani jednu ránu s čím si hraje? “Obě pozice jsou spravedlivé, protože obě eliminují snadné cíle. A nech to být, Darebáci 3 Nabízí jednu pozitivní zprávu, která informuje o neustále se zvyšující atmosféře nenávisti v této společnosti: Stejně jako zde absolutně extrémní politické strany jsou i filmaři, kteří posilují rasismus v této společnosti, poraženými. Neznají základní řemeslo profese, kterou si vybrali. “

Recenze ”Darebáci 3Autorka Markéta Rajotová pro Romea.cz zároveň hodnotí rasismus uváděný v online diskusích o filmu, který vychází z rasismu filmu: „Producenti se silně brání proti obvinění, že film vypadá rasisticky a jejich názory jsou rasistické. Jejich argumenty jsou nicméně slabé. Skutečnost, že Magnusic učil na „soukromé škole“ a že jeho manželka byla údajně napůl Romka, byla prezentována jako možná absence rasistického myšlení – přesněji antiromské – nestačí. Přesvědčíme se o tom nejlépe pomocí biblického výroku „Podle jejich plodů je poznáš“: Počet a obsah protiromských příspěvků ve filmové diskusi na internetu je ohromující; Nechybí zde návrhy na zničení všech členů této rasy ve všech oblastech (a mnoho názorů vyjadřuje souhlas s touto myšlenkou). Nejpopulárnější scénou z filmu na YouTube.com je scéna, ve které si postava učitele Majera dokázala dělat legraci z cikánského otce.