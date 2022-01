Připomenutí: Sada Lego’s Sonic The Hedgehog – Green Hill Zone je nyní k dispozici

Aktualizovat: Sada Lego Ideas Sonic je nyní k dispozici k objednání z webu Lego – v případě, že jste již o prázdninách neutratili dost peněz!

Objednávky jsou v době psaní omezeny na dvě na osobu.

Původní příběh: minulý týden ježek Sonic Byla to sada lega Uniklo to online. Nyní to Lego učinilo oficiální – sada Green Hill Zone Act 1 bude oznámena 1. ledna 2022 za 69,99 $ / 59,99 GBP / 69,99 EUR.

Tuto sadu navrhla platforma Lego Ideas 24letá Viv Grannell ve Velké Británii a upravila ji designér Lego Sam Johnson poté, co odevzdání dosáhlo 10 000 hlasů.

„Každý, kdo si za posledních 30 let užíval videohry na jakékoli úrovni, zná a miluje Sonic – a možná zrychlil pro nezapomenutelný zážitek.“ Okres Green Hill s ním. Tuto sadu jsme navrhli tak, aby byla stejně barevná a zábavná jako její herní verze Okres Green HillPak ji naplnil spoustou velikonočních vajíček a dokonce i cenami, aby fanouškům pomohl užít si některé z jejich milovaných herních ikon zcela novým způsobem.“

Celá tato sada obsahuje 1 125 dílků a obsahuje pět minifigurek: Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman a Phantom Ruby a také aktualizovaná verze Sonic. Kromě toho je tu 10 truhlic se zlatými prsteny, technický server pro vystřelení Sonica a jeho společníků do vzduchu, odměny za drahokamy a spousta dalších velikonočních vajíček k objevování.

