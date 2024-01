Česká Lehka vyhrála první titul ATP v Adelaide – Newspaper – DAWN.COM

ADELAIDE: Jiří Lehka vyhrál svůj první titul na ATP Tour, když v sobotu ve finále na Adelaide International porazil Brita Jacka Drapera 4-6, 6-4, 6-3.

Čech se na loňském Australian Open dostal do čtvrtfinále a na svou třetí cestu do Melbourne Parku bude po dvouhodinovém těsném zápase proti 22letému Draperovi zocelený.

„Získat svůj první titul zde je velmi emotivní,“ řekl Lehka, jehož vítězství z něj udělalo prvního Čecha, který vyhrál titul ATP od Jiřího Wesleyho v Pune v roce 2020. „Jsem opravdu nadšený. Je to úžasné, je to pro mě splněný sen. Vždycky jsem chtěl vyhrát trofej, takže je ještě lepší, že jsem ji vyhrál v Adelaide. Jsem šťastný, že jsem vyhrál. Je to skvělý způsob k zahájení roku.

Bývalá šampionka French Open Jelena Ostapenková z Lotyšska porazila Ruskou Dariu Kasatkinovou 6:3, 6:2 ve finále žen v tenisovém centru Memorial Drive – pětkrát v zápase zlomila podání.

Zdá se, že Lotyška Ostapenková se poprvé od roku 2018 vrátí do top 10 světového žebříčku, když se 26letá hráčka dostala minulý týden do čtvrtfinále v Brisbane a před Australian Open byla ve výborné formě.

„Je to skvělé, tento týden jsem zažila několik těžkých zápasů. Nemůžu se dočkat, až se vrátím, a je skvělé být v Austrálii,“ řekla Ostapenková po zisku prvního titulu z Dubaje v roce 2022.

Publikováno 14. ledna 2024 za úsvitu