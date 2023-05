Kryje pojištění domácnosti škody způsobené meteority? To říkají odborníci.

a Pravděpodobnost, že meteor spadne z nebe a narazí do vašeho domova Je to astronomické, někteří experti to odhadují na 1 ku 3,9 bilionu, což je mnohem nižší pravděpodobnost než u jediného losu, který vyhraje cenu Powerball.

I když je malý, kamenný chondritový meteorit vzácný, ve skutečnosti přežil cestu zemskou atmosférou a podle místní policie a astronomických expertů v pondělí rozbil střechu domu ve městě Hopewell v New Jersey.

To vyvolává otázku: Pokrývají pojistky domů obvykle náklady na škody způsobené meteority, asteroidy nebo jinými typy vesmírného odpadu, který náhodou spadne z vesmíru a narazí do vašeho domova? Mnoho odborníků na pojištění tvrdí, že odpověď bude pravděpodobně ano.

„Na základě zpětné vazby od našich členů a dalších průmyslových partnerů se zdá, že spadlý předmět, jako je meteorit nebo spadlý satelit, by byl obvykle kryt standardním pojištěním vlastníků domů nebo komerčních nemovitostí,“ Gary LaSpisa, viceprezident společnosti Rada pojištění New Jerseypro NJ Advance Media.

„Samozřejmě je vždy důležité přečíst si vaše zásady a uvědomit si všechny výjimky, které vaše zásady mohou mít,“ poznamenal.

Astronomové potvrdili, že vzácný kamenný meteorit z vesmíru propadl 8. května 2023 střechou tohoto domu v části Titusville v Hopewell Township, New Jersey.

Poté, co byla v lednu 2018 v Michiganu vidět jasná ohnivá koule jiskřící na obloze, Michigan Insurance Alliance uvedla MLive.com Padající předměty – včetně asteroidů, meteoritů a satelitů – budou pravděpodobně kryty pojištěním domácnosti i firmy.

„Pokrýváme škody způsobené padajícím předmětem na konstrukci domu nebo firmy, stejně jako za majetek nebo věci, které jsou poškozeny uvnitř budovy,“ uvádí MLive, spojený s NJ.com.

„Meteority nemusí představovat nebezpečí, o kterém si lidé v Michiganu obecně myslí,“ řekl Pete Conmench, výkonný ředitel IAM. „Ale naštěstí pojistka majitele domu pokryje škody způsobené meteoritem nebo jeho úlomky.“

pojišťovací stránky, InsuranceHub.comsouhlasí s tím, že předměty, které spadnou z vesmíru, jsou obvykle kryty pojištěním domácnosti – podobně jako pozemské předměty, jako jsou stromy, které mohou spadnout na váš dům za nepříznivého počasí.

„Odpověď je ano, normálně byste měli být pokryti tímto darebným asteroidem.“ říká stránka v tomto příspěvku. Pojištění domácnosti se totiž obvykle vztahuje na padající předměty. A asteroid je, no, objekt, který spadne, pokud narazí na Zemi.“

Susie Cobb, která vlastní dům v části Titusville v Hopewellu, který v pondělí časně odpoledne zasáhl malý meteor, se nepodařilo zastihnout, aby se vyjádřila, zda domácí pojišťovna uhradí škodu nebo náklady na opravy.

Vesmírná skála, která měla rozměry asi 6 x 4 palce, protrhla díru ve střeše jejího domu, pak prorazila strop a dopadla na podlahu z tvrdého dřeva, uvádí policejní oddělení Hopewell Township.

Informovala o tom stanice CBS 3 News ve Philadelphii Kameny se odrážely od země, vraťte se ke stropu a poté znovu na podlahu. Nebyly hlášeny žádné zranění.

Kovový předmět potvrzený jako vzácný kamenný meteorit prorazil střechu domu na Washington Road na Old Pennington Crossing v části Titusville v Hopewell Township v pondělí 8. května 2023.

Je vzácné, aby meteorit (odborný termín pro meteorit přistání na Zemi) spadl do obydlené oblasti, řekl Chris Buckley, astronom ze South Jersey.

„Protože většinu planety pokrývají světové oceány, většina meteoritů má tendenci padat právě sem,“ řekl Buckley. To neznamená, že na obydlené oblasti nespadají neustále. Ročně spadne na Zemi více než 17 000 meteorů. Jde jen o to, že meteority nalezené v odlehlých oblastech nebo společných uzavřených oblastech ztěžují jejich identifikaci z běžných materiálů Země.“

Incident meteoritu v Hopewellu, řekl Buckley, „vzrušuje vědeckou komunitu, protože když narazíte na takovou budovu, je snazší identifikovat a potvrdit, že nepochybně přišla z nebe.“

Řekl, že by nebylo překvapivé, kdyby se další kusy kamenného meteoritu „usadily a rozstříkly na střechu a strop postiženého domu“.

Meteority jsou v podstatě vesmírné kameny. Některé jsou malé částice prachu a hornin, které po sobě zanechaly komety, jiné jsou fragmenty asteroidů nebo planet.

