Šéf NASA uvedl, že odchod Ruska z Mezinárodní vesmírné stanice může zahájit vesmírné závody

„Pokud se Rusko začne spoléhat pouze na Čínu, očekával bych, že nás čeká zcela nový závod o Měsíc s Čínou a Ruskem proti USA,“ řekla Nelson ve čtvrtek v rozhovoru pro CNN Business Rachel Crane. “Po celá desetiletí a nyní více než 45 let.” [we’ve cooperated with] Rusové jsou ve vesmíru a já chci, aby tato spolupráce pokračovala. “

Nelson však uvedl, že doufá, že příliš mnoho rozhovorů vysokých ruských vládních úředníků neodráží pocity vůči USA v rámci ruské kosmické agentury Roscosmos.

“Mohu vám říci, bez ohledu na politiku, kde máme nyní velmi napjatý vztah s Ruskem na Putinově úrovni … Mohu vám říci, že pracovníci a vesmírní pracovníci chtějí pokračovat s Američany,” řekl Nelson.

V pátek Nelson uskutečnil svůj první telefonát s Dmitrijem Rogozinem, který vede Roscosmos od roku 2018.

Když byl v pátek telefonicky kontaktován, tisková tajemnice NASA Jackie McGuinness uvedla, že Rogozin a Nelson diskutovali o budoucí spolupráci země ve vesmíru, ale ohledně Rogozina nebyly žádné pevné přísliby ohledně toho, jak dlouho hodlá zůstat jako partner.

Rogozin také oznámil „řadu [research] Iniciativy společné rusko-americké společnosti a obě strany se dohodly na aktivaci rozhovorů ve všech oblastech, včetně formátu osobních setkání.

V samostatném prohlášení Nelsona uvedl, že hovor byl „produktivní“ a že se těší na další rozhovory s Rogozinem.

Rogozin v minulosti otevřeně útočil na USA, zejména na raketové společnosti se sídlem v USA, včetně SpaceX Elona Muska, významného dodavatele NASA, který provozuje jedinou americkou kosmickou loď schopnou Přeprava amerických astronautů na az Mezinárodní vesmírné stanice . Byl to také Rogozin, který v dubnu řekl ruským státním sdělovacím prostředkům, že Rusko bude i nadále provozovat svoji vlastní vesmírnou stanici, která by mohla být spuštěna v roce 2030, a řekl: „stanice by měla být národní … pokud si chcete udělat dobře, udělejte to sami.“ “ .