Crohnova hádanka vyřešena? Běžná žaludeční chyba může pomoci způsobit IBD

Nový výzkum možná vyřešil záhadu kolem Crohnovy choroby, typu zánětlivého onemocnění střev, při kterém se imunitní obrana mylně zaměřuje na napadající mikroby a místo toho omylem napadá vlastní trávicí systém těla. Norovirus je běžná infekce, která způsobuje zvracení a průjem. Je to také jeden z několika virů a bakterií, o kterých se předpokládá, že spouštějí onemocnění u lidí s Crohnovou chorobou, ale v oboru se neví proč.

Norovirus je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje zvracení a průjem. Každý se může chytit a nakazit norovirem a propuknutí je běžné. Můžete slyšet norovirus nazývaný „otrava jídlem“, „žaludeční brouka“ nebo „žaludeční chřipka“. Ačkoli jsou noroviry hlavní příčinou nemocí z potravin, choroboplodné zárodky mohou způsobit choroboplodné zárodky a další chemikálie.

Jeden důkaz se objevil, když předchozí studie odhalily specifickou genetickou změnu (mutaci) u většiny lidí s tímto onemocněním. Tato genetická mutace činí buňky střevní výstelky náchylnější k poškození. Záhada se však znovu prohloubila, když se zjistilo, že polovina Američanů má stejnou genetickou mutaci, která přináší riziko, ale u méně než půl milionu se rozvine Crohnova choroba.

Publikováno 5. října 2022 v časopise temperamentní povahaNový výzkum na myších a lidské tkáni poprvé odhaluje, že u zdravých jedinců vylučují imunitní obránci nazývaní T buňky protein zvaný inhibitor apoptózy 5 (API5), který signalizuje imunitnímu systému, aby přestal napadat buňky střevní výstelky. Tento protein přidává další vrstvu ochrany proti poškození imunity, takže i ti s mutací se mohou těšit ze zdravých střev. Vědci však také objevili, že norovirová infekce inhibuje sekreci T-buněk API5 u myší chovaných pro hlodavčí formu Crohnovy choroby a zabíjí přitom buňky střevní výstelky.

Výsledky výzkumu pod vedením vědců z Grossman School of Medicine v New York University podporují teorii, že API5 chrání většinu lidí s mutací před nemocí, dokud druhý faktor, jako je norovirová infekce, netlačí některé přes práh nemoci.

V experimentech zaměřených na myši geneticky upravené tak, aby měly mutaci spojenou s Crohnovou chorobou u lidí, myši, které dostaly injekci API5, přežily, zatímco polovina neléčené skupiny zemřela. Autoři studie zdůraznili, že to potvrdilo hypotézu, že protein chrání střevní buňky. V lidské tkáni vědci zjistili, že lidé s Crohnovou chorobou měli ve střevní tkáni 5 až 10krát méně T buněk produkujících API5 než lidé bez této nemoci.

„Výsledky našeho výzkumu pomáhají vysvětlit, proč jsou genetické souvislosti s Crohnovou chorobou mnohem širší než skutečný počet lidí s touto chorobou.“ – Shuhei Quaid, Ph.D.

„Naše zjištění poskytují nový pohled na klíčovou roli, kterou hraje inhibitor apoptózy 5 u Crohnovy choroby,“ říká Yu Matsuzawa Ishimoto, MD, PhD, hlavní autor studie a gastroenterolog. „Tato molekula může poskytnout nový cíl pro léčbu chronického autoimunitního onemocnění, které se z dlouhodobého hlediska ukázalo jako obtížné.“

Podle Dr. Matsuzawy Ishimota, postdoktorandského výzkumného pracovníka na NYU Langone Health, současné léčby, které fungují tak, že potlačují imunitní systém, vystavují pacienty riziku infekcí a často se po několika letech používání stávají méně účinnými. Dodává, že léčebná metoda, která se zaměřuje na API5, se může těmto problémům vyhnout.

V dalším souboru experimentů vědci vytvořili struktury podobné orgánům z tkáně odebrané lidem, kteří byli pozitivně testováni na mutaci. Je pozoruhodné, že tyto struktury byly vyrobeny pouze z buněk lemujících střeva. Dále výzkumný tým upustil API5 do těchto „malých vnitřností“ a zjistil, že tato léčba chrání buňky střevní výstelky. Kromě toho přídavek T buněk produkujících API5 také chrání výstelku střeva.

„Naše studie naznačuje, že když norovirus infikuje osoby se sníženou schopností produkovat inhibitor apoptózy 5, nasměruje to rovnováhu směrem k plně rozvinutému autoimunitnímu onemocnění.“ – Ken H. Cadwell, Ph.D.

„Naše výsledky pomáhají vysvětlit, proč jsou genetické souvislosti s Crohnovou chorobou mnohem širší než skutečný počet lidí s touto chorobou,“ říká Shohei Koide, PhD, spoluautor studie a biochemik. Dr. Quaid je profesorem na katedře biochemie a molekulární farmakologie a členem Perlmutter Cancer Center na NYU Langone.

Ken H dodává. Profesor mikrobiologie na New York University Langone.

Dr. Cadwell varuje, že ačkoli autoři studie získali protein API5 z lidské tkáně spíše než z hlodavců, zůstává nejasné, zda lze injekční terapii bezpečně podávat lidem.

Dále výzkumný tým plánuje prozkoumat dlouhodobé účinky injekcí API5, aby lépe porozuměl tomu, zda potenciální léčba může účinně zvládat Crohnovu chorobu, která se může opakovaně vzplanout po dlouhou dobu.

Reference: „Efektor IEL API5 maskuje genetickou náchylnost k smrti Panethových buněk“ Yu Matsuzawa-Ishimoto, Xiaomin Yao, Akiko Koide, Beatrix M. Ueberheide, Jordan E. Axelrad, Bernardo S. Reis, Roham Parsa, Jessica A. Neil, Joseph C. Devlin, Eugene Rudensky, M. Zahdonabee Dewan, Michael Kamer, Richard S Bloomberg, Yi Ding, Kelly V. Ruggles, Daniel Museda, Shuhei Quaid a Ken Cadwell, 5. října 2022, Příroda.

DOI: 10.1038 / s41586-022-05259-y

Kromě Dr. Matsuzawa Ishimota, Dr. Quaida a Dr. Cadwella byli do studie zapojeni další výzkumníci z NYU Langone Xiaomein Yao, Ph.D.; Akiko Koide, Ph.D.; Beatrix M. Jordan E. Axelrad, MD, MPH; Jessica Neal, Ph.D.; Joseph Devlin, Ph.D.; Eugene Rudinský, Ph.D.; M. Zahidunnabi Dewan, Ph.D.; Michael Kamer, Ph.D.; Kelly V. Ruggles, Ph.D.; a Daniel Museda, Ph.D. Dalšími výzkumníky ve studii jsou Bernardo Reyes, Ph.D., a Roham Parsa, Ph.D., z The Rockefeller University v New Yorku. Richard Bloomberg, Ph.D., na Harvard Medical School v Bostonu; Wei Ding, Ph.D., v Geisinger Health v Danville, Pennsylvania.

Financování studie poskytly granty National Institutes of Health R0IL123340, R0IDK093668, R0IAI140754, R0IAI121244, R0IAI130945, R0IDK124336 a R0IDK088199. Další finance poskytl Howard Hughes Medical Institute, Kenneth Rainen Foundation, Crohn’s and Colitis Foundation a Takeda-Columbia-New York University Alliance.

Dr. Cadwell získal podporu výzkumu od společností Pfizer, Takeda, Pacific Biosciences, Genentech a Abbvie a působil jako konzultant společnosti Puretech Health, která vyvíjí mikrobiomové terapie, a také GentiBio a Synedgen. Dr. Koide získal podporu výzkumu od společností Argenx BVBA, Black Diamond Therapeutics a Puretech Health a sloužil jako konzultant společnosti Black Diamond Therapeutics. NYU Langone má patenty (10 722 600, 62/935 035 a 63/157 225) na léčbu vyvinutou na základě tohoto terapeutického přístupu, který může finančně prospět Dr. Cadwellovi, Dr. Quaidovi, Dr. Matsuzawovi Ishimotovi, University of New York Langone. Podmínky těchto vztahů jsou spravovány v souladu se zásadami NYU Langone.