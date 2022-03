Na ceremonii, kde se konal nový trajekt, Putin poskytl podrobnosti o telefonátu s vůdcem Běloruska a zmínil se o výstupu do Baltského moře.

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a běloruský prezident Alexandr Lukašenko si potřásají rukama při pózování na fotografii během ceremonie v Kremlu, Moskva, Rusko, 24. června 2020 (Alexej Nikolskij/Ruská prezidentská tisková a informační kancelář/TASS/Getty Images )

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že diskutoval o zájmu Běloruska o přístup k Baltskému moři v telefonátu se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem.

„Teprve dnes jsme na toto téma mluvili s prezidentem Běloruska. Naši běloruští přátelé mají zájem být v Baltském moři a mají zájem rozvíjet svá přístavní zařízení,“ řekl Putin během oslavy nového ruského trajektu, které se zúčastnil výchozí.

Bělorusko je vnitrozemská země, takže není jasné, jaké praktické kroky by Putin a Rusko mohli podniknout, aby zajistili přístup k Baltskému moři. Rusko má však celní unii s Běloruskem a sdílí dlouhou společnou hranici.

Členové NATO v pobaltském regionu – Estonsko, Lotyšsko a Litva – patří mezi země, které jsou nejvíce znepokojeny ruskou invazí na Ukrajinu.

Tento týden to CNN řekl ukrajinský vládní činitel Ukrajinská rozvědka uvádí Připravenost Běloruska přímo se zúčastnit invaze.

V pondělí vysoký představitel americké obrany řekl, že američtí představitelé ještě neviděli běloruské síly „připravené k přesunu na Ukrajinu“ nebo „že se pohybují nebo sídlí na Ukrajině“, dodal, že síly uvnitř Ukrajiny jsou ruské.

Bílý dům ve středu zveřejnil nový seznam uložených ekonomických opatření proti Rusku a BěloruskuA Odsuzuje Bělorusko za „umožnění Putinovy ​​invaze na Ukrajinu“.

„Požádal jsem vás, abyste poskytli veškerou možnou pomoc. To se týká různých míst, bodů a struktur, kde se naši běloruští přátelé mohou setkat s těmito možnostmi. Nebudu teď zacházet do podrobností, vy o nich víte,“ řekl Putin během svých poznámek. je důležité nejen pro Bělorusko, ale také pro nás, protože jde o rozvoj naší infrastruktury, zvýšení přepravy zboží na našich pobřežích, pro naši zemi. V souladu s tím se výhody Běloruska rozšíří na ruskou ekonomiku. To nás také zajímá, proto vás žádám o podporu všech těchto iniciativ.“

Ruská provincie Kaliningrad se nachází mezi Polskem a Litvou podél pobřeží Baltského moře.