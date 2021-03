Nadcházející film Dhruv Verma „No Means No“ vyhrává nejlepší trailer | Telugské filmové novinky

Trailer k filmu Vikash Verma „No Means No“ byl vydán s velkou slávou v oblíbeném mumbijském hotelu a zúčastnili se ho celebrity jako Vivek Oberoi a Nawazuddin Siddiqui, když se film připravuje na letošní vydání. Vysokorozpočtové dobrodružství, v němž hlavní hrdina Dhruv Verma cestuje do Polska, pobídlo davy svým ohromujícím prvním trailerem.

Ve filmu je obsazení, které zahrnuje Gulshana Grovera (pracoval ve více než 500 hollywoodských a bollywoodských filmech), Deep Raj Rana (hindština), Sharad Kapoor (hindština), bollywoodský hrdina Druv Verma (hindština) a Natalia Pak (polština)), Anna Josic (polská), Siluya. Česká (polská), Powell česká (polská), Jersey Handzlick (polská), Jacek Binda (polská), Nazia Hussain (neteř herce Sanjay Duttové), Anna Ador (polská), Kat Christian (indická) ), Rama Murthy (hindština) a Melinde Joshi (indický) a Abhishek (maráthský herec).

Hudbu filmu režíroval legendární Hariharan a jeho syn Akshay. Známé zpěváky jako Shriya Ghoshal a Arvinder Singh poskytly svůj hlas k písním v tomto filmu. Choreografii tohoto mega projektu navrhli slavní Shiamak Davar Shiamak Davar a Polák Michał Stasica. Filmografie Mikhao Zivchuk.



Trailer k nedávno uvedenému filmu měl během několika dní od vydání více než 2 miliony zhlédnutí na YouTube. Přívěs se stal virálním velmi rychle. Při jediném pohledu na ukázku by nebylo přehnané říci, že No znamená No má vše, co je zapotřebí, aby se diváci dostali zpět do kin. Tento film je první společnou produkcí mezi Indií a Polskem. Vikash Verma je tak nadšený, že diváci mohou konečně zažít jeho filmy v divadlech. S několika prominentními hollywoodskými a bollywoodskými hvězdami propagujícími tento film je úspěch No Means No zaručen.

S tolika hvězdami, které film podporují, odborníci předpovídají, že tento film po svém uvedení překoná mnoho rekordů v pokladně. „No Means No“ určitě změní hru pro celý hindský filmový průmysl a je netrpělivě očekáván jak fanoušky, tak i VIP z oboru. Jak se blíží datum jeho vydání, fanoušci touží vyzkoušet tento spolehlivý film populárního indického filmaře Vikash Vermy.

Premiér Narendra Modi chce, aby lidé z celého světa věděli, jak šel indický Maharaja, aniž by se obával negativních dopadů, aby poskytly přístřeší polským dětem. Pan Verma uvedl, že jedno z těchto dětí se stalo polským předsedou vlády.

Režisér uvedl, že při zkoumání filmu zjistil, že polská vláda postavila ve svém parlamentu sochu maharadžů a po něm byla pojmenována silnice. „Bohužel však mnoho lidí v Indii neví o velkém přínosu Maharaje. Čestnou roli bude hrát Sanjay Dutt. Pan Verma uvedl, že získání ceny za nejlepší přívěs je velmi motivující k tomu, aby se zlepšil a přišel s něčím jedinečným pro diváci. “