Zástupce Van Drew vyzývá k Bidenově rezignaci při převzetí Afghánistánu Talibanem

Na “Nedělní večer v AmericeKongresman Jeff Van Drew, RN.J. zavolal náčelník Joe Biden A mnoho dalších demokratických vůdců odstoupí po katastrofě v Afghánistán.

Poté, co Biden stáhl americké síly, Taliban rychle převzal kontrolu nad Afghánistánem, což vedlo k evakuaci amerického velvyslanectví a afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního k útěku ze země.

Hostitel Fox News Vidíš Judy „Jak jsme se v Afghánistánu dostali k tomuto bodu?“ Zeptali se členové Kongresu.

„Proboha, je to jeden z nejtemnějších a nejtrapnějších dnů v naší zemi a je to tak trapné pro Bidenovu administrativu,“ řekl Van Drew. „Ale s touto administrativou je to selhání za neúspěchem za druhým. A upřímně, Bože, nemůžu uvěřit, že to říkám, je čas, aby tento prezident odstoupil. Je čas, aby viceprezident odstoupil. Je čas na to, “řekl předseda Senátu a Sněmovny, aby odstoupil. Potřebujeme nové lidi, dokonce i nové demokraty, a doufejme, že moderujeme. Nemůžeme v tom pokračovat.

Judy požádala svého dalšího hosta, bývalou mluvčí ministerstva zahraničí Morgana Ortaguse, aby reagoval na republikány, kteří podporovali stažení vojsk z Afghánistánu ohledně nedávných událostí. Ortagus tvrdil, že zatímco debata o vojácích opouštějících Afghánistán je platná, problémem je nedostatek plánování.

„Ale jediná věc, která mě znepokojuje, je nedostatek plánování a nedostatečná implementace stažení těchto sil touto správou,“ řekl Ortagus. “Generál Jack Keane hovořil o tom, proč jsme to dělali během vrcholné bojové sezóny a proč se zdá, že neexistuje plán pro desítky tisíc lidí, desítky tisíc, kteří nám za posledních 20 let pomohli.” “Také jsem slyšel zprávy o našich soubojích s občany – dvojí občané, potenciálně občané USA. Že jsou stále tam. Vypadá to chaoticky, zdá se, že je to špatně spravováno, a znepokojuje mě, že tato administrativa vypadá překvapeně.”

Judy uzavřela klip otázkou Van Drewa, zda by republikánský plán skončil jinak.

„Věř mi, bylo by to jiné,“ odpověděl kongresman. “Rozdíl je v tom, že se můžete stáhnout, ale musíte se ujistit, že jste spojeni s tím, co se děje na místě, že máte správnou inteligenci, a nebylo jasné, že tato správa něco z toho měla. A za třetí, musíte dát Talibanu jasně najevo, pokud něco udělají, v žádném případě to nepoškodí svět kolem nich, v zásadě na ně přijde soud pekla. “

Van Drew skončil tak, že znovu obviňoval Bidenovu administrativu za „zvládnutí slabosti“ ve vztahu k Talibanu.

„Jednáme ze slabosti, prosíme je. Ty ne. Potřebuješ silnou Ameriku, silnou armádu a jednat s nimi způsobem, který dává smysl, a to bychom neudělali.“ Řekl Van Drew.