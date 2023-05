Shrnutí zvěstí o iPhone 16: Co zatím víme o chytrých telefonech Apple 2024

Zatímco ještě nemáme ani modely iPhonu 15, o iPhonu 16 už kolují zvěsti a to, co slyšíme, začíná být vzrušující. Rok 2024 by mohl být rokem, kdy Apple vylepší design některých modelů iPhone, a Apple by mohl přijmout funkce, jako jsou polovodičová tlačítka, o kterých se původně mluvilo pro iPhone 15 Pro, a také vlastní modemový čip.



Níže jsme vytvořili rychlé shrnutí pověstí, které zdůrazňuje, co zatím víme, takže pokud se netěšíte na ‌iPhone 15 Pro‌ nyní, kdy zvěsti začínají vypadat jako méně působivá aktualizace, můžete se těšit alespoň na iPhone 16.

Velikost a design

Zvěsti z tohoto týdne naznačují, že Apple přijme nové velikosti obrazovky pro modely iPhone 16, iPhone 16 a Pro Max. Očekává se, že menší iPhone 16‌ Pro bude mít velikost obrazovky 6,3 palce, zatímco iPhone 16‌ Pro Max bude mít velikost obrazovky 6,9 palce.

Informace pocházejí od analytika nabídky Rosse Younga, který často sdílí jemné detaily o plánech Applu. Říká, že nové možnosti velikosti jsou exkluzivní pro modely Pro, takže to bude poprvé, co Apple použije různé velikosti pro modely iPhone 16‌, iPhone 16‌ Plus, iPhone 16‌ Pro a iPhone 16‌ Pro Max.

Všimněte si, že tyto velikosti zobrazení jsou zaokrouhleny a v tuto chvíli nejsou přesné na desetinnou čárku. Aktuální iPhone 14 Pro měří 6,1 palce, zatímco iPhone 14 Pro‌ Max má velikost obrazovky 6,7 palce, takže se díváme na přibližný nárůst o 0,2 palce u obou zařízení.

Ultra kvalitní model

podle BloombergMark Gurman, Apple může nabídnout nejnovější model iPhone 16‌ „Ultra“, který se bude prodávat spolu s iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Bude umístěn jako špičkový iPhone‌, ale není jasné, co přesně jej bude odlišovat od iPhone 16‌ Pro a Pro Max, ani není známo, jaká bude velikost obrazovky.

Existuje možnost, že ‌iPhone 16‌ Ultra nahradí iPhone 16‌ Pro Max, místo aby se prodával společně s ním.

Pevná tlačítka

U iPhonu 15 Pro‌ Apple původně plánoval přidat tlačítka pro polovodičové ovládání, napájení a ztlumení, která by nahradila fyzická tlačítka, ale kvůli technickým problémům musel Apple tuto funkci zrušit.

Místo toho se u modelů iPhone 16‌ Pro a Pro Max očekává zavedení polovodičových tlačítek, protože Apple používá hmatovou zpětnou vazbu k napodobení pocitu tradičního stisknutí tlačítka. S přidáním polovodičové technologie Apple změní také design tlačítka hlasitosti. Namísto dvou tlačítek hlasitosti bude polovodičové tlačítko jedno jednotné.

5G modemový čip

Apple již několik let pracuje na vlastním 5G modemovém čipu a může být připraven na zahrnutí alespoň do některých modelů ‌iPhone 16‌. Apple chce snížit svou závislost na Qualcommu pomocí vlastních technologií.

Zvěsti naznačují, že Apple použije modemový čip v jednom zařízení, než jej rozšíří na další, přičemž úplný přechod od modemových čipů Qualcommu bude trvat až tři roky.

Apple chce také nakonec používat své vlastní čipy WiFi a Bluetooth a existuje šance, že by tyto komponenty mohly nahradit čipy Broadcom již v roce 2024.

Další funkce

U modelů ‌iPhone 16‌ se hovoří o některých dalších funkcích, které můžeme nebo nemusíme vidět.

Pod Display Face ID Objevily se zvěsti, že Apple by mohl do roku 2024 přijmout Face ID pod displejem, což by zmenšilo velikost dynamického ostrova a možná umožnilo menší přední kameru, ale zdá se, že to bude odloženo až do roku 2025.

Objevily se zvěsti, že Apple by mohl do roku 2024 přijmout Face ID pod displejem, což by zmenšilo velikost dynamického ostrova a možná umožnilo menší přední kameru, ale zdá se, že to bude odloženo až do roku 2025. Periskopová čočka S ‌iPhone 15 Pro‌ Max Apple plánuje představit teleobjektiv Periscope, který podporuje 5x nebo 6x optický zoom. Apple v příštím roce příležitostně rozšiřuje technologii používanou ve vlajkové lodi iPhone‌ na další modely, ale analytik společnosti Apple Ming-Cho Kuo navrhuje, aby technologie Periscope zůstala v roce 2023 omezena na iPhone 16 Pro Max.

S ‌iPhone 15 Pro‌ Max Apple plánuje představit teleobjektiv Periscope, který podporuje 5x nebo 6x optický zoom. Apple v příštím roce příležitostně rozšiřuje technologii používanou ve vlajkové lodi iPhone‌ na další modely, ale analytik společnosti Apple Ming-Cho Kuo navrhuje, aby technologie Periscope zůstala v roce 2023 omezena na iPhone 16 Pro Max. USB-C port Apple přechází na USB-C v roce 2023 s modely ‌iPhone 15‌ a modely iPhone 16‌ budou používat stejnou technologii.

více informací

Vzhledem k tomu, že jsme stále více než rok od uvedení modelů iPhone 16‌, tyto zvěsti se mohou změnit a v budoucnu by se mohly změnit. Chcete-li mít aktuální informace o tom, co můžete očekávat, můžete sledovat naše shrnutí iPhone 16, které se aktualizuje pokaždé, když se objeví nová fáma.