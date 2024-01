Toto je nejlepší nové příslušenství pro iPhone na CES 2024 – a využívá podceňovanou funkci iOS 17

Belkin Auto Tracking Stand Pro je pravděpodobně nejpraktičtější zařízení, které jsem na CES 2024 viděl, i když za 180 $ vypadá poněkud draho. V podstatě se jedná o stojánek pro iPhone napájený baterií, který odemyká méně známou funkci iOS 17 a je velmi vhodný pro nahrávání obsahu.

Už jsem viděl spoustu stojanů pro iPhone se sledováním obličeje, ale všechny mají stejný problém. Aby bylo možné zachytit prakticky jakýkoli obsah, musí být spárován s doprovodnou aplikací produktu. a Držák automatického sledování Belkin Pro Odstraňuje toto tření tím, že vám umožňuje používat jej při nahrávání v nativní aplikaci fotoaparátu pro iPhone.

Je to díky DockKit, novému frameworku vydanému společností Apple jako součást iOS 17. Je to vlastně první oznámený produkt využívající DockKit, vývojářské vlastní iPhone SDK podobné Belkinu. Příslušenství kompatibilní s DockKit lze připojit přímo k vašemu fotoaparátu iPhone bez potřeby aplikací třetích stran.

Měl jsem možnost předvést Belkin Auto Tracking Stand Pro v reálném čase a fungovalo to hladce. Držel jsem svůj iPhone na 360stupňovém držáku a ze spodní části obrazovky se objevilo oznámení podobné tomu, které dostanete, když spárujete AirPods s telefonem. Přijal jsem požadavek na spárování a během několika sekund jsem byl připraven natáčet video.

Kamera iPhone identifikovala můj obličej a pokračovala ve sledování mého pohybu, když jsem šel kolem pevného stojanu, který Belkin umístil na stativ. Základnu můžete také jednoduše položit na stůl, což se bude skvěle hodit při používání iPhonu pro FaceTime nebo jako webkamera pro Mac.

Zařízení může pracovat na baterii až pět hodin, takže si ho můžete vzít s sebou i na cesty. Po připojení ke zdroji baterie však nabije váš iPhone 15W bezdrátovým nabíjením.

Jako tvůrce obsahu je držák pro sledování obličeje napájený z baterie dokonalým produktem pro situace sólo snímání. Mohu se tak pohybovat kamkoli, aniž bych musel neustále přemisťovat stativ. Zda to stojí 180 USD, závisí na tom, kolik obsahu zachytíte nebo použijete svůj iPhone jako webovou kameru. Předobjednávky stále začínají na konci měsíce Belkin.com.

