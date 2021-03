Spojené státy říkají Číně, že se nesnaží o konflikt, ale budou tyto zásady hájit, přátelé

Bloomberg

Čína vidí potřebu více americké kukuřice, která by zaplnila domácí nedostatek

(Bloomberg) – Čína, která je po USA největším spotřebitelem kukuřice, nemá dostatek pícnin a pravděpodobně bude více nákupů v zahraničí. Produkuje vše od sladidel po škroby a alkohol. Zvýšená poptávka v letošním a příštích letech přichází v době, kdy země bojuje s omezeným množstvím produktivní zemědělské půdy, protože USA v úterý, den poté, co vláda oznámila, že její týdeník oznámil prodej více než milion tun kukuřice, vývozní kontroly se zvýšily na nejvyšší úroveň za posledních 26 let. Oznámení o nejnovějších prodejích se shoduje s osobním setkáním vyšších amerických a čínských vyslanců tento týden na Aljašce, první od lednového nástupu prezidenta Joe Bidena. Meng Jinhui, hlavní analytik společnosti Shengda Futures v Pekingu, uvedl, že brzy bude možné více velkých nákupů kvůli silné poptávce ze strany rafinérského průmyslu i krmiv. Meng uvedl, že zatímco mlýny na krmení mohou k nahrazení kukuřice použít levnou vládní pšenici nebo dovezený čirok, jedinou možností pro rafinerie je kukuřice a čínský dovoz kukuřice by mohl v tomto kalendářním roce nakonec vzrůst na 40 milionů tun z 11 milionů tun. Meng. Poslední odhad USDA naznačuje, že nákupy v hospodářském roce 2020–21 dosáhly 24 milionů tun, což je více než trojnásobek předchozího roku, avšak toto poslední kolo nákupů nemusí být tak agresivní, jako tomu bylo na začátku letošního roku, kdy Čína rezervovala Feng Lichen, hlavní analytik na www.yumi.com.cn. Téměř 6 milionů tun americké kukuřice za týden, protože domácí ceny zaostaly za rekordy. Místní prémie za kukuřici v Chicagu dosáhla vrcholu v lednu a nyní se pohybuje kolem 200 $ za tunu, podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg. Kukuřičné oblasti se na severovýchodě hrnou do vesmíru se sójovými boby a otázkou je, kolik výsadby letos v reakci vzroste. Vysoké ceny. Wang Yanlong, který provozuje zemědělské družstvo v provincii Heilongjiang, což je nejvyšší okres kukuřice, uvedl, že letos zakoupil dalších 20% osiva v naději, že při zahájení výsadby v květnu rozšíří výnos na 350 hektarů zemědělské půdy. Obrátil celou oblast, která byla v loňském roce pod sójovými boby, na kukuřici a věří, že mnoho blízkých vládních farem udělá něco podobného snížením výměry jiných plodin, jako je meloun, nedostatek kukuřice posunul Dalianův futures kontrakt na rekordně vysokou v lednu a ceny dále poskočily. Ze 40% v roce 2020 Meng ze Shengdy uvedl, že se očekává, že severní regiony země vysadí více kukuřice na rozšířené ploše pšenice. Po červnové sklizni pšenice bude kukuřice vysazena na severu na stejném pozemku. Feng uvedl, že přesun více zemědělské půdy k obilí, včetně kukuřice, a od jiných tržních plodin, bude letos politicky motivován k zajištění potravinové bezpečnosti. Další články, jako jsou tyto, najdete na Bloomberg.com. Nejdůvěryhodnějším zdrojem obchodních zpráv. © 2021 Bloomberg LP