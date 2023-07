zobrazit | China Qin Gang odhaluje Xiovo tajemství

Ve většině zemí není rozumné, aby vysoký státní úředník zmizel na 26 dní bez jakéhokoli vysvětlení. Ale přesně to se stalo v Číně, kde zmizení ministra zahraničí Chen Gang zdůrazňuje, jak tajnůstkářským režimem se stal Si Ťin-pching. To je problém nejen pro samotnou Čínu, ale i pro všechny, kdo jednají s vládou v Pekingu.

Mnoho Chenových rivalů mělo dobrý důvod žárlit na jeho raketový vzestup. Příběh vypráví, že poté, co Chenova žena podávala domácí měsíční koláčky Shiově ženě, získal Chen vstup do vnitřního společenského kruhu Shi. Loni byl povýšen z velvyslance na ministra zahraničí a jmenován členem politbyra a letos byl jmenován i státním poradcem. To z něj udělalo jednoho z nejmocnějších lidí v Číně. Chenův předchůdce ve funkci státní rady Wang Yi, nyní ředitel zahraniční komise Ústředního výboru KSČ, je považován za Chenova největšího rivala. Potkal S Kissingerem tento týden.

Obvykle v případech, kdy jsou nejvyšší čínští představitelé obviněni ze sexuální nevhodnosti, strana odvalí vozy a půjde po ženě. Když byl odhalen poměr čínské tenisové šampionky Peng Shuai s vysokým úředníkem, byla to ona Zmizel a byl tvrdě potrestán . Ale minulý měsíc byl jedním z nejvyšších čínských manažerů Přinucen k rezignaci Čelí veřejnému pobouření poté, co byl natočen se svou milenkou.

Chenova dlouhodobá nepřítomnost může naznačovat, že je tentokrát připraven na pád. Možná by ho nakonec obviňovali z korupce, což by Xiovi umožnilo zbavit se Chena, aniž by se vytvořil precedens, že ČKS nyní začne trestat ty, kteří jsou zodpovědní za mimomanželské aféry. Nebo se může znovu objevit a předstírat, že se nic nestalo. Nejde to nijak zjistit. Nyní ale svět uvidí, co Xi udělá, když se jeden z jeho vyvolených spojenců dostane do problémů.