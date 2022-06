Nové proměnné jsou připraveny udržet šíření Covid-19 na vysoké úrovni po celé léto

CNN

I když se Spojené státy potýkají s nejnovější vlnou Covid-19, nový výzkum naznačuje, že proměnné na obzoru mohou udržet úroveň případů na vysoké úrovni.

Další příliv infekce pravděpodobně pocházel z novějších podvariant Omicron BA.4 a BA.5, dvou blízce příbuzných virů poprvé rozlišených v Jižní Africe, které se dostaly do Spojených států koncem března, podle webové stránky pro sdílení genových sekvencí GISAID. .

Tyto varianty se prosazují proti BA.2 zejména ve střední části země. Nedávný výzkum naznačuje, že uniká imunitě z předchozích vakcín a infekcí.

podle Poslední aktualizace Od amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí a Genomics Corporation IUDBA.4 a BA.5 dohromady představovaly odhadem 6 % až 7 % nových infekcí ve Spojených státech koncem května.

„Je to vážná hrozba,“ napsal v e-mailu Dr. David Ho, profesor mikrobiologie a imunologie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. „Ještě před měsícem to bylo 0,2 procenta.“

BA.4 byl detekován v nejméně 30 zemích a BA.5 byl odebrán ve 32 zemích, uvádí web Outbreak.info, který provozuje Scripps Research Institute.

On a jeho kolegové nedávno testovali protilátky z krve lidí, kteří byli očkováni a posíleni, a také protilátky od lidí, kteří se zotavili z infekce Covid-19, proti virům BA.4 a BA.5 vytvořeným v laboratoři. V každém případě zjistili pokles účinnosti proti BA.4 a BA.5.

Zjistili, že u virů BA.4 a BA.5 je více než čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se budou vyhýbat protilátkám u očkovaných a přeočkovaných virů než u virů BA.2.

To vše znamená, že BA.4 a BA.5 s větší pravděpodobností povedou k infekci, a to i u lidí, kteří již měli Covid-19.

Bez modernizovaných vakcín nebo boosterů Hu očekává, že mnoho Američanů onemocní v nadcházejících týdnech až měsících. „Myslím, že uvidíme spoustu infekcí, ale ne nutně vážnější nemoci nebo úmrtí,“ řekl.

Bylo zveřejněno vyhledávání Hu Jako úvod do tiskucož znamená, že nebyl zkoumán externími odborníky ani publikován v lékařském časopise.

Shishi Lu, zástupce ředitele bioinformatiky a infekčních nemocí ve společnosti Helix, uvedl, že Jižní Afrika, která předstihla Spojené státy v cyklu BA.4/BA.5, zaznamenala nárůst infekcí, ale žádný odpovídající nárůst úmrtí.

„Takže si myslím, že pokud se usadíme v Jižní Africe, uvidíme v USA to, že BA.4 a BA.5 se zvýší, protože mají určité konkurenční výhody oproti současným kmenům, ale držím palce, aby to vedlo k většímu riskantní výsledky.“

Jednou z otázek různých lovců je, zda BA.4 a BA.5 mohou překonat BA.2.12.1, vysoce nakažlivý kmen, který je v současnosti hlavní příčinou infekce Covid-19 ve Spojených státech.

Tyto větve se objevily z rodokmenu Omicron přibližně ve stejnou dobu; BA.2.12.1 rychle převzala Spojené státy, zatímco BA.4 a BA.5 se usazovaly v Jižní Africe.

Sdílejí některé podobnosti, včetně změn v lokusu 452 jejich genomu, genetické adresy, o které je známo, že pomáhá variantám uniknout imunitě.

„Je to jako box,“ řekl doktor Alex Greeninger, asistent ředitele Laboratoře klinické virologie Washingtonské univerzity. „Je to, jako když národní šampion z Jižní Afriky jde proti národnímu šampionovi ve Spojených státech.

„Nevíte, jak je zařadit, pokud předtím nebojovali,“ říká.

Ale BA.4 a BA.5 se setkaly s BA.2.12.1 v jiných částech světa, jako je Spojené království. Tam vědci zjistili, že doba, za kterou se počet infekcí způsobených variantou zdvojnásobil, byla asi 5 a půl dne pro BA.2.12.1 a asi o den méně pro BA.4 a BA.5, což naznačuje, že tyto viry se šíří rychleji. Dvojité časy jsou zahrnuty v A poslední technická zpráva Od Agentury pro zdravotní bezpečnost Spojeného království.

„Nyní preferovanou sázkou je, že BA.4 a BA.5 budou moci získat BA.2.12.1,“ řekl Greninger.

Ho a jeho tým si myslí, že mohli objevit, co dává BA.4 a BA.5 další výhodu.

Kromě všech změn v jiných variantách Omicron, které jim pomáhají vyřadit naše vakcíny, způsobily tyto viry mutaci F486V. To je velká změna, která je pomáhá skrýt před naším imunitním systémem. V minulosti to mělo nevýhodu: Nárůst viru snížil pravděpodobnost, že se naváže na naše buňky, takže byly méně konkurenceschopné. Ale BA.4 a BA.5 mají další mutaci nazvanou R493Q, která obnovuje jejich schopnost vázat se na buňky a obnovuje jejich schopnost nás infikovat.

Ačkoli se zdá, že BA.4 a BA.5 jsou schopny porazit BA.2.12.1, v USA se nevyrovnaly a vhodnost těchto kmenů hodně závisí na herním poli. Proměnné se neřídí pravidly.

Odborníci ale říkají, že v příštích několika měsících kolem nás bude hodně Covid-19.

„Pro léto s nadcházející zimou bych očekával, že tyto viry budou přítomny na relativně vysokých úrovních,“ řekl Greninger. „Jen počet případů, masivní narušení pracovní síly – to je jen velmi vysoká zátěž nemocí.“