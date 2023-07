Duquesne přidává češtinu do náborové třídy mužského basketbalu

Mužský basketbalový tým Duquesne ve středu oznámil angažmá 2,8 metru vysokého útočníka Jakuba Nekase z České republiky a do své třídy nastupujících nováčků a přestupů přidal vysoce nabízeného evropského útočníka.

Negas má bohaté zkušenosti s českou reprezentací v soutěži věkových kategorií. V minulé sezóně hrál za Basket Brno v první české lize s průměrem 5,1 bodu, 3,7 doskoku a 1,5 asistence.

„Na Jakubovi je zajímavá jeho všestrannost,“ řekl trenér Keith Dambrot v tiskové zprávě. „Může hrát kdekoli na dvou až čtyřech pozicích.“ Je to velmi dobrý nadhazovač a klamný hráč. Je to levé křídlo s potenciálem vyvinout se ve správný čas v dobrého střelce. Mimo kurt je velmi akademický. Jakub do naší soupisky přinese spoustu zkušeností na vysoké úrovni.

Sečteno a podtrženo, Dukes přidají v příští sezóně 10 nových hráčů – čtyři přestupy na postgraduální studenty a šest nováčků.

Když jsou všichni čtyři ve výšce 6-7 nebo výše, skvělé přestupy posílí přední hřiště týmu.

Patří mezi ně 6-7 dua Fousseyni a Hassan Drame, kteří hráli za St. Peter’s během jeho památného turnaje NCAA v roce 2022, a 6-7 Andrei Savrasov, druhý nejlepší výběr všech konference v Sun Belt, vede Georgia Southern s 14.3. bodů na zápas. Zápas minulé sezóny a 6-10 Dušana Mahorciče, přestup ze státu Severní Karolína, zpomalilo zranění kolena.

Šestičlenná třída prváků zahrnuje bývalou hvězdu Panny Marie Nejsvětějšího Jakea DeMichaela a absolventa Altertisu Ethana Anishe.

DeMicheleho 2 642 kariérních bodů je třetí nejvíce v historii WPIAL. Minulou sezónu hrál v First Love Christian Academy.

„Je to skvělý žák, dobře střílí míč. Má šanci přispět pro nás,“ řekl Dambrot.

Anish byl výchozím bodem pro týmy Alderties‘ City League Championship.

„Pochází ze skvělé rodiny. Těšíme se, že ho budeme mít tuto sezónu s námi,“ řekl Dambrot.

Kaylan Nichols (Hargrave Military Academy, Va.), Lukas Perusek (St. Edward, Ohio) a Seamus McDermott (Holy Coast Prep) jsou další nově příchozí.

Dukes vrátí osm startujících, včetně tří startujících, z týmu, který v minulé sezóně skončil 20-13.