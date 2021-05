Odborníci na hologram nyní mohou vytvářet realistické obrazy, které se pohybují ve vzduchu – jako „3D tiskárna světla“

Použití laserů k vytváření sci-fi seriálů inspirovaných Star Wars a Star Trekem.

Mohou to být ruční palné zbraně, ale holografická výzkumná skupina BYU přišla na to, jak vytvořit žárovky – přirozeně zelené pro Yodu a červené pro Darth Vadera – se skutečnými světelnými paprsky, které z nich vlní.

Vědci se nechali inspirovat sci-fi show a navrhli boje mezi stejně malými verzemi Starship Enterprise a Klingon Battle Cruiser, které zahrnují střelbu z fotonových torpéd a zasažení nepřátelské lodi, kterou můžete vidět pouhým okem.

“To, co vidíte ve scénách, které děláme, je skutečné; hlavní výzkumný pracovník Dan Smalley, profesor elektrotechniky na University of British Petroleum, řekl:” Není o nich nic počítačově generovaného. “To není jako filmy, kde žárovky nebo fotonová torpéda tam opravdu nebyly. Ve fyzickém prostoru. To je skutečné a pokud se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, uvidíte, že je v tom prostoru. “

Holografický výzkumný tým BYU používá lasery k vytváření sci-fi seriálů, inspirovaných hvězdnými válkami a Star Trekem.

Jedná se o nejnovější dílo Smalleyho a jeho týmu výzkumníků, kteří si před třemi lety získaly místní i mezinárodní pozornost, když objevili, jak kreslit objekty bez obrazovky, které se volně vznášejí ve vesmíru. Nazývají se optické lapací obrazovky a jsou vytvářeny zachycením jedné částice ve vzduchu laserovým paprskem a následným pohybem této částice a zanechávající za sebou cestu osvětlenou laserem, která se vznáší v atmosféře; Jako „3D tiskárna na světlo“.

Nový projekt výzkumné skupiny, financovaný grantem National Science Foundation CAREER Grant, posouvá další úroveň a vytváří jednoduchou animaci ve vzduchu. Vývoj připravuje půdu pro pohlcující zážitek, kdy lidé mohou komunikovat s virtuálními hologramovými stvořeními, která koexistují v jejich bezprostředním prostoru.

“Většina 3D displejů vyžaduje pohled na obrazovku, ale naše technologie nám umožňuje vytvářet obrazy, které se vznášejí ve vesmíru – což je fyzické; ne nějaká fatamorgána,” řekl Smalley. „Tato technologie by mohla umožnit vytváření živého, animovaného obsahu, který se točí kolem, prochází nebo exploduje z každodenních fyzických objektů.“

Aby demonstroval tento princip, vytvořil tým virtuální figurky chodící ve vakuu. Byli schopni ukázat interakci mezi jejich virtuálními obrazy a lidmi tak, že student umístili prst doprostřed volumetrické obrazovky a poté vyfotografovali stejný prst, který kráčel podél tohoto prstu a skákal z tohoto prstu.

Smalley a Rogers podrobně popisují tyto a další nedávné objevy v a Minulý měsíc byl v Nature Scientific Reports zveřejněn nový dokument. Práce překonává limitující faktor optických trap displejů: protože tato technologie postrádá schopnost zobrazovat virtuální obrázky, Smalley a Rogers vysvětlují, že je možné simulovat virtuální obrazy pomocí projekce pozadí proměnné perspektivy v čase.

Rogers řekl: „Můžeme hrát některé fantastické triky s rozdílem v pohybu a můžeme udělat obrazovku tak, aby vypadala mnohem větší, než ve skutečnosti je.“ „Tento přístup nám umožní vytvořit iluzi mnohem hlubší šířky, která teoreticky odpovídá nekonečné šířce.“

