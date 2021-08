Izrael žádá o mezinárodní pomoc, protože požáry eskalují směrem k Jeruzalému

Úředníci uvedli, že rozsáhlý požár mimo Jeruzalém, o kterém se věřilo, že je do značné míry pod kontrolou, se v pondělí odpoledne začal opět šířit „velmi vysokou rychlostí“, což si vynutilo evakuaci místních obyvatel a přimělo vládu vyhledat mezinárodní pomoc.

Několik měst a vesnic poblíž oblasti Satavský les a podél silnice 1 spojující Jeruzalém a Tel Aviv bylo ohroženo požárem, protože hasiči nasazeni podél jižního okraje Jeruzaléma vytvořili novou linii obrany proti šíření požáru, úředníci řekl. směrem do hlavního města.

Poté, co záchranáři požádali vládu, aby požádala o mezinárodní pomoc v boji proti nekontrolovatelným požárům, nařídil premiér Naftali Bennett úředníkům ministerstva veřejné bezpečnosti a Národní bezpečnostní rady, aby koordinovali žádost o mezinárodní pomoc.

Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že ministr zahraničí Yair Lapid hovořil v pondělí večer se svým řeckým protějškem Nikosem Dendiasem. Zástupci ministerstva zaslali žádosti o pomoc Kypru, Itálii, Francii a dalším sousedním zemím. Podle ministerstva Izrael požaduje od úterního rána hasicí letadla, aby pomohla s hašením požáru v Jeruzalémských kopcích.

Náčelník jeruzalémské policie Yoram Halevi v pondělí uvedl, že se policie připravuje v případě potřeby evakuovat Hadassah Ein Kerem, největší nemocnici v zemi, která je na cestě k požáru. Dříve představitelé nemocnice popřeli zprávy médií o evakuaci, uvedli však, že jsou v těsném kontaktu s policisty a záchranáři.

V pondělí večer policie nařídila nemocnici, aby zahájila vyklízení parkovišť komplexu, aby se urychlila případná evakuace.

Záchranná služba Magen David Adom uvedla, že do oblasti nasadila sanitky, jednotky intenzivní péče a dva speciální autobusy intenzivní péče, které jsou schopné evakuovat 30 neschopných pacientů z Hadassahu současně, včetně čtyř na podpoře ventilátoru. Týmy Magen David Adom celé pondělí evakuovali starší obyvatele z oblastí ohrožených požárem.

Požární a záchranný komisař Dede Simchi, velitel společných hasičských sil v zemi, nařídil celkovou mobilizaci všech hasičů, včetně těch mimo službu, ve snaze zastavit požár.

Podle IDF byli do oblasti nasazeni hasiči a pátrací a záchranné složky Velitelství domácí fronty spolu se 669. záchrannou jednotkou, nesenou helikoptérami. Úředníci uvedli, že letectvo vyslalo do oblasti v pondělí odpoledne transportní helikoptéry v očekávání potřeby záchranných sil, které by pomohly s evakuací.

Úředníci uvedli, že se oheň dostal do města Givat Yearim v pondělí odpoledne, když hasiči běželi z domu do domu, aby evakuovali obyvatele.

Do oblasti bylo nasazeno nejméně 10 hasičských letadel a několik stovek hasičů, kteří pracovali na vytvoření obranné linie. Zdá se, že první linie obrany se zhroutila, když se oheň rozšířil na Givata Yarima.

Úředníci uvedli, že ve čtvrti Ora a Aminadav na jižním okraji Jeruzaléma byla vytvořena nová linie a úřady vinily stoupající větry z rozdmýchávání plamenů, protože vlhkost vzduchu klesala.

„V oblasti Tsova je řada dalších front,“ uvádí se v prohlášení hasičských a záchranných složek. Linka ohně se také blížila k Psychiatrické léčebně Itanim, stejně jako Kibbutz Tsova.

Probíhaly evakuace ve městech Tsova, Shuiva, Ein Rafa a Ein Nakuba, vesnici sousedící s trasou 1. Úseky cest 368, 395 a 3955 poblíž Itanimu byly uzavřeny pro provoz v obou směrech. Plameny šlehaly také na Har Eitan a na komunitu Shuresh.

„V oblasti Tsuba-Itanim nyní operuje deset hasičských letadel a jedna helikoptéra,“ uvádí se v pondělí odpoledne v prohlášení Hasičského záchranného sboru. Postupuje tam velká požární fronta poháněná silným větrem. Letadla tvoří obrannou linii před mnoha horkými místy, která ohrožují okolní silnice. Velké pozemní síly jsou na cestě k ochraně sousedních vesnic. “

Lesní požáry se přehnaly lesem v neděli odpoledne a večer a po klidném ránu, které vedlo úředníky v naději, že to nejhorší už má za sebou, opět řádily. V pondělí brzy ráno úředníci uvedli, že se hasičům podařilo požár dostat pod kontrolu, aby zajistili, že v této oblasti bezprostředně nehrozí nebezpečí pro domy, a to i přesto, že nadále bojovali s ohněm, který je považován za největší v oblasti Jeruzaléma za poslední roky.

Hasiči a záchranné složky dříve v ten den uvedly, že při požáru, který začal v neděli, bylo dosud poškozeno 17 000 dunamů (6,5 čtverečních mil) a je považováno za největší v oblasti Jeruzaléma za poslední roky.

Požár v Jeruzalémských horách Dokumentace požáru poblíž Beit MeirVložte tweet pic.twitter.com/MDH4fgr0XS – novinky zde (kann_news) 16. srpna 2021

Byl to Izrael Pod další vlnou veder je příliš horko, který poskytuje ideální podmínky pro šíření plamenů.



„Díky klimatické krizi budou tyto události častější a silnější a Izrael je obzvláště citlivý na sucho a oteplování,“ řekla při návštěvě střediska pro řízení požárů ministryně pro ochranu životního prostředí Tamar Zandbergová. “Klimatické katastrofy by měly být prohlášeny za strategickou hrozbu a měly by být podle toho připraveny.”

V neděli večer byl poblíž Church zraněn 32letý hasič, který byl na místě ošetřen a poté byl ve středním stavu převezen do Ichilovského zdravotního střediska.

Kouř stoupá z lesního požáru v Jeruzalémských horách poblíž izraelské vesnice Moshav Shoresh, 16. srpna 2021 (Ahmad GHARABLI / AFP)

Pětadvacetiletý pacient byl v pondělí odpoledne nalezen v pořádku a v pořádku poté, co během evakuace Psychiatrické nemocnice Eitnim ztratil kontakt s ostatními, když se plameny blížily k městu Givat Yearim. Policie uvedla, že druhý pohřešovaný pacient byl nalezen krátce před nedělní půlnocí.

Ministerstvo zdravotnictví a ochrany životního prostředí vydalo prohlášení, že v oblasti Jeruzalémských vrchů je velmi vysoké znečištění, a doporučilo obyvatelům omezit venkovní sportovní aktivity, zůstat uvnitř a zavřít okna. Lidem s onemocněním srdce nebo plic, starším lidem, dětem a těhotným ženám bylo doporučeno, aby zbytečně nechodili ven.

Když v pondělí ráno po nočním uzemnění obnovily provoz hasičská letadla, komisař hasičů a záchranářů Simchi uvedl, že vyšetřovatelé věří, že požár založili lidé, ale zatím není jasné, zda to bylo z nedbalosti nebo žhářství.

Hasičské letadlo pracuje na hašení požáru v jeruzalémských horách poblíž izraelské vesnice Moshav Shoresh, 16. srpna 2021 (Ahmad GHARABLI / AFP)

“Toto je člověkem zapálený oheň, ať už je to úmyslné nebo nedbalostní,” řekl Simchi.

Hasiči začali s ohněm bojovat v neděli odpoledne, ale horké a suché počasí rozdmýchalo plameny a způsobilo rozsáhlé škody v oblasti, včetně řady domů a podniků.

Kancelář ministra obrany Bennyho Gantze uvedla, že armáda nařídila hasičům pomoci s likvidací požáru.