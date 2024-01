Měsíc se zmenšuje a budoucí mise NASA mohou být touto novou realitou vážně ovlivněny Nová studie Potvrzuje.

Vědci z Marylandské univerzity předpokládají, že jak se kovové jádro Měsíce po svém zformování před 4,5 miliardami let dále ochlazuje, povrch Měsíce – který není pružný, ale křehký – se dále zmenšuje, takže je zranitelnější vůči zemětřesením. Tato zemětřesení by mohla vyvolat sesuvy půdy, které by ohrozily astronauty na povrchu.

„Jak se blíží datum startu mise Artemis s posádkou, je důležité udržovat naše astronauty, vybavení a infrastrukturu co nejbezpečnější,“ řekl Nicholas Schmer, geolog z University of Maryland, který pomáhal s autorem studie. „Tato práce nám pomáhá připravit se na to, co nás na Měsíci čeká – ať už jde o inženýrské stavby, které lépe odolávají měsíční seismické aktivitě, nebo ochranu lidí před skutečně nebezpečnými oblastmi.“

NASA plánuje vypustit Artemis III v roce 2026, což je první přistání člověka na Měsíci za více než půl století. Let má podle plánu přistát poblíž jižního pólu Měsíce.

„Kosmická loď NASA Orion bude cestou posádky na a ze Země a na az měsíční oběžné dráhy,“ uvedla NASA. Napsal. „Orion je jediná kosmická loď schopná vrátit posádku na Zemi rychlostí návratu na Měsíc… Čtyři astronauti odlétají z odpalovací rampy 39B v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě. Space Launch System (SLS)jediná dostatečně výkonná raketa, aby poslala Orion, jeho posádku a jejich zásoby na Měsíc při jediném startu.

„Nejprve posádka odstartuje na oběžnou dráhu Země, kde bude provádět kontroly systémů a seřizování solárních panelů na Orionu. Pak bude moct síla ze SLS.“ Dočasný stupeň kryogenního pohonu Orion pomůže s výkonem Translunární injekce NASA dále poznamenává, že Elon Musk's Space

Studie ukázala, že „oblasti jižního pólu Měsíce jsou vystaveny globálním tlakům, které vedou ke kontrakční deformaci a související seismicitě.“ „Tato deformace je vyjádřena hlavně laločnatými svahy, příklady jsou distribuovány globálně, včetně polárních oblastí. Malá skupina laločnatých svahů leží v kandidátské zóně poklesu De Gerlache Rim 2 Artemis III.