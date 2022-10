V letošní sezóně 2022 se plánuje očkovat proti chřipce méně Američanů

Pouze 49 % dospělých ve Spojených státech se plánuje v této chřipkové sezóně očkovat proti chřipce průzkumná studie Provádí National Foundation for Infectious Diseases (NFID). Dokonce 1 z 5 z těch, u kterých je větší pravděpodobnost vzniku komplikací souvisejících s chřipkou, tvrdí, že se nenechají očkovat.

Patří sem lidé, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou mít závažné chřipkové infekce Lidé starší 65 let, těhotné ženy, děti do pěti let a jednotlivci se základním onemocněním Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

„Víme, že očkování proti chřipce zůstává nejlepším způsobem, jak chránit sebe a svou rodinu před chřipkou,“ řekla ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinsky během úterní konference NFID.

Většina Američanů souhlasí. Téměř 70 % věří, že každoroční očkování proti chřipce je nejlepší způsob, jak zabránit úmrtím souvisejícím s chřipkou a hospitalizaci, zjistil NFID. Mnoho lidí se však stále zdráhá dostat vakcínu.

zatímco to, Stále více dospělých ve Spojených státech se obrací k maskování jako formě ochrany před chřipkou. Vyšší podíl Američanů (58 %) plánuje tuto chřipkovou sezónu alespoň občas skrývat více, než zamýšlí očkovat.