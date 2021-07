Vstupenky na Euro 2020 pravděpodobně půjdou daleko Písmena

Váš příběh (Devět poslanců přijalo zdarma vstupenky na Euro 2020 od hazardních společností, 15. července) zdůrazňuje, že Scott Benton, konzervativní poslanec za Blackpool South, obdržel od společnosti Gamesys lístek do Anglie proti České republice v hodnotě 1 537,60 GBP; Pohostinství společnosti Royal Ascot ze sázkové a herní rady ve výši 1 400 GBP; Vstupenka do Wimbledonu od Entain v hodnotě 1 400 GBP; A další lístek ze Entainu do Anglie – Dánska v hodnotě 3 457 GBP.

Benton zpíval na večeři. 10. července tweetovala sázková a herní rada a Video Benton vysvětluje: „Během návštěvy WilliamHill v jeho volebním obvodu Blackpool upozorňuje ScottBentonMP na obrovský přínos místních sázkových obchodů pro britskou ekonomiku a koňské dostihy, protože se snaží odstranit konečná omezení # Covid19 19. července.“ Video ukazuje, že Benton mimo pobočku William Hill naléhá na lidi v Blackpoolu, aby šli utratit peníze v sázkových kancelářích, protože to bylo dobré pro jejich komunitu a ekonomiku. Blackpool má jednu z nejvyšších úrovní sociální deprivace.

V tomto se zdá, že Benton napodobuje své vůdce – loni byl parlamentním komisařem pokárán za to, že nezveřejňoval značné příjmy, které získal jako poradce Calderdale, když sloužil jako člen parlamentu. Cítím, že to bohužel půjde tak daleko, jak mu to vyhovuje.

Profesorka Rebecca Bodenová

Hebden Bridge, West Yorkshire