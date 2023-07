Řešení, jak zabránit úderům asteroidů, je jednou z nejstarších vojenských zbraní

Napsal Jessica Jodrolet |

Umělcovo zobrazení asteroidů

Tým výzkumníků z kalifornské neziskové organizace The Aerospace Corporation tvrdě pracuje na tom, aby bránil Zemi před asteroidy pomocí elektrických katapultů. Gizmodo. A ne, tohle není děj filmu Michaela Baye, tohle je skutečný život. Asteroidy mohou pro naši planetu představovat skutečnou hrozbu, a to by mohl být bezpečný, moderní způsob, jak zabránit menším vesmírným kamenům, aby narazily na Zemi a způsobily vážné škody.

Nahum Melamed z Aerospace Corporation chce použít elektronické katapulty k vykolejení asteroidů na Zemi.

Někdo by si mohl představit obří prak vypouštějící kameny do vesmíru, aby odpálil asteroidy od Země, ale to Nahum Melamed, vedoucí projektu z Aerospace Corporation, nemá na mysli. Místo toho pracuje se svým týmem na vytvoření o něco méně agresivního systému vychylování asteroidů.

Jak plán funguje?

Jejich plánem je vypustit suborbitální urychlovač do vesmíru, aby přistál na asteroidu. Pak se systém přilepí na vesmírnou skálu, vykope malé kousky regolitu (vrstva uvolněného, ​​skalnatého materiálu) a odhodí je pryč od asteroidu 20 liber najednou.

Poté, co je regolit vyvržen ve vzdálenosti 1-2 km za sekundu v průběhu několika týdnů nebo měsíců, změní trajektorii asteroidu a zabrání jeho srážce s naší planetou.

Tato myšlenka byla inspirována společností SpinLaunch, leteckou technologickou společností, která vytvořila podobný katapult, který se používá k vypouštění malých satelitů do vesmíru mnohem rychlejším a levnějším tempem a bez použití paliva. V říjnu 2022 úspěšně vynesla do vesmíru družici NASA poté, co rotovala rychlostí 10 000 gramů a vylétla na oběžnou dráhu.

Vedoucí projektu Melamed viděl 165 stop vysoký urychlovač SpinLaunch na Spaceport America v Novém Mexiku a přiměl ho, aby si uvědomil, že by mohl udělat něco podobného, ​​aby pomohl odklonit asteroidy před dopadem na Zemi.

Umělcovo zobrazení asteroidu

Velké asteroidy sice nejsou běžnou hrozbou pro naši planetu, ale vždy je dobré se připravit na nejhorší možný scénář. Před deseti lety vstoupil do atmosféry naší planety 62stopý (19metrový) asteroid, který se zřítil nad ruským Čeljabinskem a zranil více než 1000 lidí.

Někdy tyto malé vesmírné kameny představují větší hrozbu pro naši planetu, protože mohou procházet naší vnitřní sluneční soustavou snadněji než velké vesmírné kameny.

NASA pozorně sleduje naši planetu tím, že pozoruje 28 000 vesmírných kamenů, z nichž žádný nemá kolize se Zemí.

Místo vyhazování předmětů přímo do vesmíru začne Aerospace Corporation s dvouletými experimenty ve své laboratoři. Jakmile budou mít pocit, že je systém připraven, přejdou do druhé fáze testováním na Měsíci. Tým použije systém odstředivky k vymrštění kousků regolitu z Měsíce do vesmíru, což je skutečný test, zda jejich nápad bude nebo nebude fungovat ve vesmíru.

Naštěstí se dalších 100 let nemusíme bát žádných nebezpečných asteroidů. NASA pozorně sleduje naši planetu tím, že pozoruje 28 000 vesmírných kamenů, z nichž žádný nemá kolize se Zemí. Vždy je lepší být připraven, takže je dobře, že Melamed a jeho tým tak tvrdě pracují na tomto novém systému vychylování asteroidů.