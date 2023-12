Klavíristka Lara Downes podává zasvěcený výkon českých skladatelů

Přidejte do svých uložených příběhů

Navázala na něj Devět podobenství o Americe Franze Kafky Andre Singera, v němž se krátké pasáže z Kafkova záhadného románu z roku 1914 střídaly se stejně záhadnými a expresivními hudebními částmi – mistrovským dílem Singera (který byl ve 30. letech donucen odejít do exilu), který jako by zachytil Složitý, kafkovský svět, kde nic není takové, jak se zdá, Robert Řehák a Mary Fitzkow dodávají napsané segmenty s nadhledem.

Krásný román Jaroslava Žižka Sveta, který se proslavil zvednutím české morálky za 2. světové války, poskytl pár okamžiků slunečního světla, stejně jako pět studií Bohuslava Martina a Polky. Tyto krátké skladby, napsané v exilu (kde skladatel strávil velkou část svého života), jako by evokovaly svobodu Nového světa a nostalgii po Starém; Strhující pohled do srdce exilového skladatele.

Závěrečná práce na programu byla největší, ale nejméně uspokojivá. Erich Wolfgang Korngold byl zázrak a jeho Sonáta č. 2 E dur op. 2, kterou napsal, když mu bylo 13, je pozoruhodným úspěchem pro teenagera, technicky zdatného a ambiciózního ve všech směrech. Přesto je to drsná show plná hrdinských úderů do prsou a hromových útoků nahoru a dolů na klávesnici a ukotvená velkou útěchou, která se poněkud utápí v teenagerovském žalu. Downs, která přiznala, že Korngold byla „novou láskou mého života“ – podala ve filmu vášnivý výkon, ale nejhlubší dojem zapůsobily její vhledy do složitějších, jednodušších a jemnějších děl.