PSA: Možná nebudete muset otevírat novou truhlu Amiibo od Smash Bros, abyste ji mohli používat

Nový Min Min Super Smash Bros. amiibo je nyní k dispozici v obchodě. Pokud to plánujete přidat do své sbírky, zde je vaše PSA představující toto nové amiibo založené na stíhačce z zbraně Řetěz nemusí být pro použití ve skutečnosti nutné vybalovat.

Jak vysvětlil uživatel (s modelem min. min pro Severní Ameriku) na adrese amiibo subredditToto nové amiibo balení nemusí mít „NFC blocker tag“, který brání fanouškům Nintenda skenovat NFC číslo, dokud je stále uvnitř krabice.

Kolem kolují nejrůznější teorie o tom, proč mohlo být toto konkrétní amiibo zkoumáno, ale vypadá to, že k této změně mohlo dojít před Min Min – pomocí účtu na Twitteru “amiibo novinkyS odkazem na to, jak to mělo být možné od znovuvydání Kirby amiibo:

AmiiboNews – „Zábavný fakt: Počínaje reedicí Kirby amiibo Nintendo odstranilo čip, který vám bránil skenovat amiibo, když jste byli v krabici. Sběratelé balíčků se radují!“

Testovali jsme Min Amio zabalené zde na Nintendo Life a také jsme jej úspěšně naskenovali v Super Smash Bros. Ultimátni. Měl jste vy sám nějaké štěstí? Zanechte komentář níže.