60letému hudebnímu hackerovi hrozí vězení v zemi, kterou částečně provozují piráti *TorrentFreak

Rick Falkving založil první Pirate Party 1. ledna 2006, poté shromáždil davy ve Švédsku o šest měsíců později v důsledku první policejní razie proti The Pirate Bay.

V evropských volbách v roce 2009 získal švédský soukromník více než 7 % hlasů. Christian Engström se stal prvním soukromým poslancem Evropského parlamentu, přičemž Amelia Andersdotter zaujala druhé místo v roce 2011.

Když byl Felix Reda z Německé pirátské strany zvolen v roce 2014 místopředsedou skupiny Zelených/EFA v Evropském parlamentu, byl Vzhledem k rozhodovací funkci reformy autorského práva, to byl archivní moment. Nebude to poslední.

Čeští piráti a české pirátství

Série významných akcí v České republice, včetně tří politiků Pirátských stran, kteří usedli do Evropského parlamentu, vyvrcholila v roce 2021, kdy Piráti získali tři ministerské posty v koaliční vládě země.

Na pozadí tvrdé hackerské politiky a kořenů hnutí v komunitách pro sdílení souborů se zpráva, že 60letému Čechovi hrozí za sdílení souborů až dva roky vězení, zdá nemístná. Ze všech věcí, které se neměly stát, když se piráti dostali k moci, byla tato jedna z nich.

Podle policie měl muž na serveru uloženou sbírku téměř 1000 komerčních hudebních alb, což je poměrně hodně. Server nebyl nijak chráněn, takže příležitostní uživatelé internetu si mohli stáhnout, co se jim líbilo. Bohužel mezi těmito přihlížejícími byli i nejmenovaní držitelé práv, kteří podali trestní oznámení na policii.

Úřady to berou velmi vážně

Podle sdělení policie Moravskoslezského kraje reagovali kriminalisté města Karviná na podnět zahájením „několikaměsíčního intenzivního vyšetřování“. Poté, co policie zjistila, že alba byla k dispozici ke stažení od října 2013 do listopadu 2022, obvinila muže z trestných činů porušování autorských práv.

„Obviněný uvedl, že hudbu stahoval především pro vlastní potřebu, ale i pro stahování jinými uživateli,“ stálo v prohlášení.

„Vypověděl, že si byl vědom toho, že nahráním děl bez svolení držitelů autorských práv porušoval některé právní normy, ale v podstatě vše dělal proto, že miloval hudbu. Je to jeho celoživotní koníček.“

Když byl muž informován, že zpřístupňuje veřejnosti obsah chráněný autorským právem, začal soubory mazat. Policie tvrdí, že je stále obviněn z porušení autorských práv § 270 trestního zákoníku:

Kdo neoprávněně, nikoli nevýznamně, zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému nebo zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím majetku.

Pokud by muž vydělal, hrozilo by mu až pět let. Naštěstí neudělal vůbec nic, takže to musí být v jeho prospěch. Záznam skutečně ukazuje, že nedosažení zisku pomohlo dalším místním pirátům vyhnout se odsouzení.

Zřeknutí se pirátů ze zločinu pirátství

Provozovatelé několika pirátských webů byli v roce 2016 v České republice stíháni poté, co se vědomě napojili na tisíce filmů a televizních pořadů. V roce 2017 byli zproštěni viny poté, co soud rozhodl, že nevydělali žádné peníze.

„Naším cílem je změnit zákon o autorském monopolu tak, aby lidé nedostávali milionové pokuty za sdílení kultury se svými přáteli. Dokud toho však nedosáhneme, budeme o výklad a vymáhání zákona bojovat u soudů,“ uvedli operátoři na čas.

Provozovateli webů pro stahování filmů Tipnafilm.cz a Piratskefilmy.cz a televizního pirátského webu Sledujuserialy.cz byla Česká pirátská strana. Na rozdíl od muže, který byl nedávno obviněn ze zločinů hudebního pirátství, tyto stránky odkazují pouze na materiál porušující autorská práva, místo aby jej přímo hostovaly. Pro koncové uživatele byly tyto mechanismy většinou irelevantní.

Bylo to tehdy, je to teď

Vzhledem k výše podrobně rozepsané historii je zajímavé, že někomu může v České republice hrozit vězení za sdílení souborů v době, kdy jsou členové hackerské strany součástí vlády. V obou případech sémantika odkazů nebo přímých odkazů stále podporuje nekomerční použití obsahu chráněného autorským právem. Nebo v žargonu Pirátské strany „sdílení znalostí“.

Vzhledem k souvislostem vyvolalo policejní prohlášení několik okamžitých myšlenek. Podporují čeští hackeři stále nekomerční pirátství? Odmítají nyní jako odpovědní politici porušování autorských práv v jakémkoli měřítku? Mají vůbec na věc ještě ve vládě svůj názor?

Jelikož si pirátské strany vybudovaly reputaci na obraně nekomerčních pirátů, zeptali jsme se České pirátské strany, zda tomu tak je, když se strana ocitne u moci.

Také jsme se zeptali, zda je ten člověk velmi schopný, zaměřený na technologie Ivan BartošK tématu má slovo , lídr České pirátské strany a současný místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Nakonec jsme se zeptali, zda je potírání nekomerčních pirátů prioritou české vlády. V době zveřejnění jsme ještě neobdrželi odpověď.

Vládní realita se setkává s ideologií

Vznášet takové otázky členům současné vlády se může zdát triviální vzhledem k obrovským výzvám, kterým dnes každá země v Evropě čelí. Ale obecný princip stojí stranou tématu.

Musí strana, která zaujme určitý postoj, tyto sliby skládat roky do budoucna, a pokud ano, na jak dlouho? Měla by se v tomto konkrétním případě osoba, která následovala model stanovený některými z těch, kdo jsou u moci, nyní zodpovídat způsobem, jakým nebyla?

To jsou jen některé z problémů, se kterými se potýká každá strana fungující v demokratickém systému, zejména ty v menšinové koalici. Není to nikoho chyba, prostě chladná pravda přístup k mocisnaží se tam zůstat, uvědomujíc si, že tam je vždycky Mnohem větší problémy Soutěž na omezenou dobu.

Jak napsal Rick Valveng zde na TorrentFreak před více než 12 lety, opravdu není nic nového pod sluncem.