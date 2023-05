Vítězný film Sliver Cave zobrazuje vztah mezi umělcem, uměleckým dílem a divákem jako strašidlo.

25.05.2023 – Film Anifilm 2023 Soutěž o abstraktní a naučnou animaci Ten byl letos rozdělen do dvou programů, vítězný film Třísková jeskyně Bylo to v centru mocného souboru, což nás přivedlo zpět k myšlence kina jako hry odehrávající se v Platónově jeskyni.

Třísková jeskyně od Kaybi Kay

Ve filmové teorii se často říká, že moderní projekce má svůj původ v Platónově Alegorii jeskyně, ve které vesmír vnímaný hrou stínů u krbu byl odrazem věčných idejí existujících někde ve světě. . Mnoho filmů letošního ročníku soutěže Anifilm Abstraktní a nenarativní animace si s těmito koncepty pohrálo.

Byla to solidní sestava, rozdělená napůl, a Program B, o kterém zde uvažujeme, obsahoval některé z nejodvážnějších a nejabstraktnějších příkladů žánru. Třísková jeskyně od čínského animátora Kaybi Kay, který také vyhrál soutěž 2019 a získal svou odměnu i letos, byl klenotem tohoto výběru. Cai ve svém vysoce promyšleném a originálním filmu přirovnává tvůrčí proces k úspěšnému lovu, což se ukazuje jako užitečná metafora.

Možná to nebyla Platónova jeskyně, která to inspirovala, ale temné, prehistorické jeskyně, kde si lidé z doby kamenné mohli představovat zvířata, která namalovali na stěny, ožila ve světle ohně a věřili, že jsou magicky spojena se skutečným světem.

Pomocí směsi animace a filmových technik přináší Cai chytře intenzivní a hluboce produktivní ekvivalent tvůrčího procesu. Její kresby, vepsané do pevné hmoty, krotí zdroj jejího umění a na chvíli zastaví čas. Toto zkamenění času osvobozuje materiál a umožňuje mu stát se uměleckým dílem schopným zaujmout publikum. Lovec a kořist zde neustále mění místa a Třísková jeskyně Stává se oboustranným zrcadlem, odrážejícím umělce i svět kolem uměleckého díla.

Kolekce abstraktní a nenarativní animace Anifilm 2023 předvedla desítky podobných inovativních technologií a estetiky, které dávají abstrakci hlas a umožňují reflektovat různá témata, ale i materiálnost a média animace jako celku.

Program B začal určitými pokyny, které sloužily jako vodítko pro výběr koordinátora. v davAmerická animace Kyle Brooks Vizuální inspiraci čerpá z obrázků v prospektech nábytku IKEA. Tato krátká 2D animace, připomínající REM vize někoho, kdo se celý den potýká s vodítkem, s mnoha šrouby a dalšími součástmi, by mohla být také vnímána jako hra na Platónovu Alegorii jeskyně.

zpomalení od Roberta Seidla

Kromě těchto klasických technik používá mnoho filmů také techniky umělé inteligence, které lze vnímat jako novou verzi stínohry v jeskyni. v Robert SeidlDynamická (Německo) akce zpomaleníNapříklad obrazy choreografie queer představení jsou analyzovány umělou inteligencí a přehrávány v reálném čase na těle interpreta. To vytváří husté zpětnovazební smyčky, které ukazují, jak strojové učení stále nedokáže vytvářet srozumitelné obrázky.

Používají se také obrázky generované umělou inteligencí Joel Benjamin(Spojené státy americké) Trochu hloupé Rodinná dovolená obrázky a dovnitř Kain Sánchez(Francie) Pěkný horor PLSTC. První z nich je kombinací návrhu neuronové sítě a stop-motion animace, ve které mají zaměnitelná místa, tváře a předměty tendenci odhalovat jednu ze základních vlastností lidské paměti – posunutí určitých detailů – spolu s nejistotou pravdy jako stranou. vliv technologie AI obecně. Ten zaujímá tvrdší přístup a konfrontuje nás s nejednoznačností plíživého realismu a realismu přirozeného i umělého. V tomto smyslu si můžeme jasně představit ničivé důsledky znečištění plasty na mořský život.

PLSTC od Kaena Sanchese

Ve Venkovské poetice se znovu objevují obavy o životní prostředí Rytmus podle Kayla Parkerová A Stuart Moore z uk. Tento animovaný herbář běžných květin u cesty, sbíraných při procházce podél břehů ústí řeky Laira, připomíná nejen Stan Brakhageklasický film muthlit (1963) Pokud jde o techniku, také zprostředkovává stejný pocit zranitelnosti vůči tomuto přirozenému místu, jak je vidět zvětšeným okem.

Na rozdíl od tohoto pohledu portugalský animátor Viktor Hugo Rocha Poskytuje rychlý pohled na přírodní procesy z druhé strany dalekohledu. Za dvě minuty a čtyřicet tři sekund Truda, jsme svědky celého cyklu jara, léta, podzimu a zimy, jeho motivy a nálady se proplétají v spěchající, černobílé, inkoustem kreslené smršti. Jde o poetickou ukázku skutečné schopnosti abstraktní animace vyjádřit několika tahy složité emocionální procesy, myšlenky a stavy. Na rozdíl od tohoto jednoduchého přístupu jsou dynamické změny emocionální krajiny, jak je vidět během jediného dne, vyjádřeny smyslovou akcí. EO DE ME Od studenta FAMU Viktorie Štěpánová (Česká republika), která shromažďuje nejrůznější městské střechy a animační techniky založené na vizuálním rytmu.

dýchá od Timothyho Sarana

Je zřejmé, že vjem hmoty souvisí nejpřirozenějším možným způsobem se vzrušením. Modelování z hlíny plus 3D CGI? To je rozhodně účinný způsob, jak vytvořit hmatový dojem romantického setkání! Zvlášť když se podíváme na setkání dvou chapadlových tvorů v erotické abstrakci dýchá podle Timothy Saran z Francie. A i taková výtvarná vlastnost celuloidového filmu, jako je perforace, může vést k vytvoření emotivní choreografie, jak dokládá krátký film Perfektní tanecve stylu průkopnického 16mm kina, od slavného kanadského filmaře Stephen Woloshin.

Perfektní tanec od Stephena Woloshina

Pro jeho pouhou schopnost vyčnívat z davu si nemůžeme nezmínit kriticky bystrý esej Žena jako obraz, muž jako těhotná ženakolumbijský umělec Carlos Villandía Poskládané pomocí stovek nalezených klipů z klasických hollywoodských filmů ukazují části těl hereček, které se proměňují jedna v druhou. Titulek doprovázející film zní: „Fragmentární kousky ženy se spojují a tvoří základ toho, co bylo jejím obrazem v dějinách kinematografie – obraz poznamenaný rutinní kontrolou a vykořisťováním jejího těla“, což je možná nejlepší adaptace Laury. Mulveyova feministická filmová teorie „Visual Pleasure and Narrative Cinema“. Tato meditace o ženské reprezentaci nás přivádí zpět tam, kde jsme začali – Platónovo pojetí myšlenky, tentokrát převedené do stroboskopického proudu svůdných póz, gest a úsměvů. V tomto smyslu si můžeme položit otázku, jaká myšlenka stojí za sjednocením ženské reprezentace.

Na závěr jedna otupělá připomínka povahy karantény za COVID-19, Pojištění Dreamscapes podle Nicholas Jeppe (Německo), vhodně doplňující rozmanité zkoumání významnosti programu. Film zkoumá myšlenku, že dny strávené doma během uzamčení Covid vedly k tomu, že lidé ztratili smysl pro čas a místo: zdi se rozšiřují a pohybují, předměty v domácnosti se rozkládají a proměňují v jiné světy. Zdá se, že vše se donekonečna opakuje ve snovém stavu. Tyto 3D obrázky roztavených, rozlehlých interiérů bytů nás vezmou do úplného kruhu od sestavení věci v prvním filmu B-show, dav, na konečný hash. Také přecházíme od zhmotnění myšlenky ke kritickému přezkoumání. A toho – jak jsme zjistili – lze dosáhnout osvobozením materiálů a materialismu různými uměleckými způsoby.