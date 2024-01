Studie zjistila, že největší velký lidoop, který kdy žil, vyhynul kvůli změně klimatu

WASHINGTON (AP) – Starověký druh lidoopa pravděpodobně vyhynul před stovkami tisíc let, když klimatické změny během období sucha vyřadily jeho oblíbené plody z dosahu, oznámili vědci ve středu.

Druh Gigantopithecus blacki, který kdysi žil v jižní Číně, je největší lidoop známý vědcům – měří 10 stop (3 metry) na délku a váží až 650 liber (295 kg).

Slabinou ale mohla být i jeho velikost.

„Je to prostě obrovské zvíře, je to opravdu obrovské,“ řekl Reno Guan Puyao, výzkumník z australské Southern Cross University a spoluautor publikované studie. V časopise Nature. „Když začne být jídla vzácné, stanou se příliš velkými na to, aby šplhali po stromech a zkoumali nové zdroje potravy.“

Obří lidoopi, kteří pravděpodobně připomínají moderní orangutany, žili asi dva miliony let v lesních pláních čínské oblasti Kuang-si. Drželi vegetariánskou stravu, jedli ovoce a květiny v tropických pralesích, dokud se prostředí nezačalo měnit.

Vědci analyzovali vzorky pylu a sedimentů uchované v jeskyních Guangxi, stejně jako fosilní zuby, aby odhalili, jak lesy produkovaly méně plodů již před 600 000 lety, protože region zažil více období sucha.

Vědci zjistili, že obří lidoopi nezmizeli rychle, ale pravděpodobně vyhynuli někdy mezi 215 000 a 295 000 lety.

Zatímco malí lidoopi mohli být schopni šplhat po stromech, aby si našli potravu, analýza výzkumníků ukazuje, že obří lidoopi jedli více kůry stromů, rákosí a dalších nevýživných potravin.

„Když se les změnil, nebylo dost potravy, kterou by tyto druhy preferovaly,“ řekl spoluautor Zhang Yingke z Čínského institutu paleontologie a paleoantropologie obratlovců.

Většina toho, co vědci vědí o vyhynulých lidoopech, pochází ze studia fosilních zubů a čtyř velkých kostí spodní čelisti, všechny nalezené v jižní Číně. Nebyly nalezeny žádné kompletní kostry.

Fosilní záznamy ukazují, že asi před 2 miliony až 22 miliony let obývaly Afriku, Evropu a Asii desítky druhů velkých lidoopů. Dnes zůstaly jen gorily, šimpanzi, bonobové, orangutani a lidé.

Zatímco první lidé se objevili v Africe, vědci nevědí, na kterém kontinentu se rodina lidoopů poprvé objevila, řekl Rick Potts, který řídí program Human Origins v Národním muzeu přírodní historie Smithsonian Institution, který se na studii nepodílel. .

___

Zdravotní a vědecké oddělení Associated Press dostává podporu od Mediální skupiny pro vědu a vzdělávání Howarda Hughese Medical Institute. AP je výhradně odpovědná za veškerý obsah.