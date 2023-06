Harvey C Zikmond | Noviny

Harvey C Zikmond

Cedrové svahy

Harvey C. Zikmond, 75, z Cedar Rapids, Iowa, zemřel v úterý 13. září 2022. Návštěva se uskuteční v sobotu 10. června 2023 od 10:00 do 13:00 v Cedar Memorial Park Funeral Home, 4200 First Ave. NE, Cedar Rapids, IA 52402. Soukromé rodinné prostředí na českém národním hřbitově v Cedar Rapids, Iowa.

Harvey se narodil 22. listopadu 1946 v Cedar Rapids v Iowě jako syn Josepha a Amber (Anderson) Zykmondových. V roce 1965 absolvoval Marion High School. Po ukončení studia navštěvoval Iowa State University po dobu jednoho roku. Harvey hrdě sloužil v armádě Spojených států v letech 1969 až 1971 v zóně Panamského průplavu. V roce 1970 se oženil s Christine Sigginsovou, poté se rozvedli v roce 1977. Harvey začal pracovat v Quaker Oats v roce 1976 a odešel do důchodu v roce 2011. Všem, kdo ho znali a měli rádi, bude velmi chybět.

Zůstal po něm jeho syn Porter Zikmond ze St. Petersburgu na Floridě; vnuk Jacka Josepha Zikmonda ze St. Petersburgu na Floridě; bratr, Jerry Zikmond z Memphisu, Tenn.; a její neteř Rachel Zikmond z Lubbocku v Texasu.

Místo květin mohou být památníky směřovány rodině.

Soustrast lze směřovat online rodině na www.iowacremation.com pod nekrology.