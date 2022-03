Nintendo Switch Sports: Zde je to, co přichází v každé edici

Dobrá zpráva, sportovní fanoušci: Nintendo Switch Sports má vyjít 29. dubna exkluzivně (uhodli jste) pro Nintendo Switch. Nejnovější díl ze série Wii Sports přináší řadu pohybem ovládaných miniher nové generace. Hovoříme o hrách jako tenis, bowling a čambara (což je v podstatě boj s mečem).

Hru je již možné předobjednat, a to ve fyzické i digitální verzi (Vidíte to na Amazonu). Čtěte dále a zjistěte, co je součástí každého vydání, kolik stojí a kde je k dispozici.

Nintendo Switch Sports

Fyzické kopie Nintendo Switch Sports stojí o 10 dolarů více než digitální kopie, ale dodávají se s popruhem na nohu. Hrazdička obsahuje malý sáček Joy-Con, takže Switch dokáže detekovat pohyby vašich nohou, které se používají jako ovládací prvky hry (podrobnosti naleznete v části ‚Leg Bar‘ níže, protože vstupy nohou jsou při spuštění velmi omezené).

Jedná se o stejný popruh na nohu, který je dodáván s Ring Fit Adventure, takže pokud máte tuto hru a nepotřebujete popruh na nohu, můžete získat digitální kopii Nintendo Switch Sports a ušetřit trochu peněz.

Nintendo Switch Sports – digitální

Pokud již máte nožní popruh z nákupu Ring Fit Adventure (nebo nemáte zájem o ovládání hry nohou), můžete fyzickou verzi přeskočit a ušetřit 10 $ zakoupením digitální.

Sportovní přívěs Nintendo Switch

Co je Nintendo Switch Sports?

Nintendo Switch Sports je nejnovější díl ze série Wii Sports. Původní hra z roku 2006 byla neuvěřitelně populární zčásti proto, že přišla s konzolí Wii. Využívá také snadno použitelné pohybové ovládání, díky čemuž je hra, kterou si můžete zahrát s rodiči, prarodiči a lidmi, kteří videohry obecně nehráli.

Nintendo Switch Sports pokračuje v tradici pohybového ovládání pomocí ovladačů Joy-Con. Zahrnuje místní multiplayer, stejně jako online multiplayer pro všechny sporty. O jakém sportu konkrétně mluvíme?

Mini hry, které jsou součástí Nintendo Switch Sports

Zde jsou všechny hry zahrnuté v Nintendo Switch Sports při uvedení:

Tenis

kuželky

chambara

Fotbal

Badminton

volejbal

Jak je uvedeno níže, golf bude přidán v bezplatné aktualizaci plánované na podzim 2022.

Sportovní pásek na nohu Nintendo Switch

Po spuštění hry 29. dubna bude popruh na nohu, který je součástí fyzických kopií hry, těžit pouze u jedné minihry. Budete moci používat nožní popruh ke hraní „režimu penaltového rozstřelu“ ve fotbale. Později v průběhu roku však budou spuštěny další práce s popruhy na nohy.

Plánované sportovní aktualizace Nintendo Switch

V oznámení hry Nintendo nabídlo výhled na dvě aktualizace přicházející do hry v tomto roce. První aktualizace plánovaná na letošní léto vám umožní používat nástavec na lýtkový popruh k ovládání běžných fotbalových zápasů.

Druhá bezplatná aktualizace plánovaná letos na podzim přidá na Nintendo Switch Sports novou golfovou hru.

Chris Reed je odborníkem na dohody a editorem obchodu v IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Tweet vložit.