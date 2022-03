Tisková agentura Emirates – Expo za týden: Summit světové vlády a jarní prázdniny vedou ke zvýšené návštěvnosti

ABU DHABI, 25. března / WAM / Expo 2020 Dubaj zahájila svůj poslední týden uprostřed očekávání rekordního počtu návštěv kvůli svolání Světového vládního summitu a jarním prázdninám.

Expo 2020 Dubaj byl tento týden svědkem užitečných diskusí a kreativních iniciativ na posílení mezinárodní spolupráce při zachování vodních zdrojů a ochraně jejich udržitelnosti v souladu s růstem populace.

V této zprávě nazvané „Expo in a Week“ uvede agentura Emirates News Agency (WAM) hlavní události a události, které se konají ve dvacátém pátém týdnu velké mezinárodní události.

Expo 2020 Dubaj hostilo Týden vody, kterého se zúčastnili tvůrci změn z veřejného i soukromého sektoru, aby prozkoumali způsoby, jak zlepšit ochranu a udržitelnost vodních zdrojů na Zemi.

Čtyři iniciativy Na okraj Týdne vody organizovaného Spojenými arabskými emiráty na Expo 2020 Dubaj zahájil Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministr energetiky a infrastruktury, čtyři národní iniciativy zaměřené na zajištění udržitelnosti národních vodních zdrojů, které nazval „Digitální energetický systém“. Vodní hospodářství v infrastruktuře, „Integrovaný management přehrad a vodních zařízení“, „Projekt hydrogeologické mapy“ a „Budoucnost vodního hackathonu“.

Výroba vody Maryam bint Mohammed Al Muhairi, ministr pro změnu klimatu a životní prostředí, oznámil zahájení pilotního programu instalace 15 strojů na výrobu vody po celé zemi s tím, že bude instalováno asi 700 dalších strojů.

Během hlavního zasedání konaného u příležitosti Světového dne vody Al Muhairi řekl, že rostoucí demografické návyky a neudržitelná spotřeba vody vytváří velký tlak na omezené vodní zdroje.

Na Expo 2020 Dubai Water Business Forum se konalo Water Business Forum, které diskutovalo o hlavních výzvách, kterým čelí globální vodohospodářský sektor. Řečníci na akci zdůraznili, že je důležité přijmout naléhavá opatření k zajištění udržitelnosti vodních zdrojů.

Průzkum štěstí k Mezinárodnímu dni štěstí Hessa bint Issa Buhumaid, ministr pro komunitní rozvoj, zahájil druhý ročník Národního průzkumu kvality života, který je jednou z iniciativ Národního monitoru kvality života realizovaných Národním programem pro Štěstí a kvalita života. Ministerstvo pro rozvoj komunity ve spolupráci s Federálním úřadem pro konkurenceschopnost.

Tato událost se uskutečnila v rámci zahájení série akcí a iniciativ organizovaných ministerstvem na Expo 2020 Dubaj k oslavě Mezinárodního dne štěstí 20. března za přítomnosti Zakiho Nusseibeha, kulturního poradce prezidenta státu. A poradce Univerzity Spojených arabských emirátů a řada úředníků a odborníků.

Výstava Fares of Mothers of Human Fraternity Dubai 2020 také hostila mezinárodní konferenci s názvem „Mothers are Heroes of Human Fraternity“, která se konala u příležitosti oslav SAE a arabského regionu na Den matek 21. března.

Konference se zabývala několika hlavními tématy, jmenovitě mateřstvím v měnícím se světě, rolí matky v soudržné rodině a úspěchy Její Výsosti Sheikha Fatima bint Mubarak, předsedkyně Všeobecného svazu žen a předsedkyně Nejvyšší rady pro mateřství. a dětství. A nejvyšší prezident Nadace pro rozvoj rodiny.

Den cti Mezinárodní organizace frankofonie Mezinárodní organizace frankofonie oslavila Den cti na výstavě Expo 2020 v Dubaji za přítomnosti Louise Mushikiwabo, generálního tajemníka organizace.

Návštěvy Počet návštěv na Expo 2020 Dubaj dosáhl 20 819 155 za 172 dní od jeho otevření od 1. října 2021 do 21. března 2022, zatímco počet virtuálních návštěv napříč digitálními platformami přesáhl 197 milionů, taženo řadou zábavních akcí. . Dostupné prostřednictvím platformy Live @ Expo.

AC Milán Expo 2020 Dubaj byl svědkem rušného dne fotbalových aktivit během návštěvy AC Milán, současného lídra italské Serie A.

Manažer týmu Stefano Pioli a hráči prvního týmu Brahim Diaz a Fikayo Tomori se zúčastnili tréninku pro děti a také živého setkání s otázkami a odpověďmi, kterých se účastnily stovky fanoušků.

National Days Expo 2020 Dubaj hostila několik oslav národního dne různých zemí, včetně Estonska, České republiky, Súdánu, Konga, Řecka, Namibie a Svatého stolce.