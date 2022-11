Olainka se po 100 zápasech české ligy soustředil na vítězství

Útočník Petr Olainka se soustředí na to, aby pomohl Slavii Praha k vítězství poté, co ve svém 100. utkání české ligy dvakrát skóroval při výhře 4:1 nad Bohemians 1905 z minulého víkendu.

Nigérijský reprezentant, který hraje jako křídlo a útočník, byl v této sezóně v české nejvyšší lize působivý, když v osmi zápasech této sezóny vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence.

Šestadvacetiletý hráč byl na hřišti 90 minut a skóroval ve třetí a 79. minutě.

Potěšilo ho, že jeho přínos vynesl Slavii na druhé místo v tabulce s 31 body ze 14 zápasů a očekává od týmu více.

„Soutěž byla skvělá, pro nás dobrá. Trochu jsme se báli, když dali gól, ale otočili jsme to. Myslím, že moje trefa nám pomohla to otočit. Všichni pochopili, co musíme udělat – pracovat tvrději. Nakonec jsme to zvládli a získali tři body,“ řekl Olainka pro klubový web.

Pro Pražany to byla pátá výhra v řadě, nigerijský tým se soustředil na vítězství ve svých zápasech před přestávkou na mistrovství světa.

„Náš týmový duch je zpět! Je vidět, že všichni jsou připraveni a soustředění. Chápou důležitost vítězství pro tým i fanoušky. Nálada v kabině je teď dobrá,“ dodal Olayinga.

„Uděláme, co bude v našich silách. Teď se musíme soustředit na zbývající zápasy, vyhrát je, abychom pokračovali v koncentraci a úspěchu a připravili se na zimu.

„Je důležité je vidět (Bohemians 1905) za námi. Dotlačili nás na hranici našich možností. Když je (fanoušky) vidíte, každý ví, že nemůžeme podvádět a že pro ně musíme vyhrát každý zápas. My jsme rádi, že nás přišli podpořit.

Od svého příchodu do Slavie z belgického Gentu v roce 2018 nastřílel Olainka ve 100 ligových utkáních za klub 26 gólů a přidal 10 asistencí.

Statistiky ukazují, že nigerijský reprezentant si v aktuální sezóně 2022/23 užil impozantní jízdu, pokud jde o góly, asistence a příspěvky týmů.

V sezóně 2018/19 vstřelil šest gólů ve 24 zápasech. O sezonu později odehrál 20 ligových zápasů a vstřelil čtyři góly, čtyři zápasy a dva góly, aby mu v sezóně 2018/19 chyběly.

Jeho statistiky se však v sezóně 2020/21 zvýšily, když ve 24 ligových zápasech vstřelil šest gólů a přidal dvě asistence.

Pokračoval ve svém pokroku a v sezóně 2020/21 zvýšil své asistence ze dvou na čtyři, přičemž v minulé sezóně zaznamenal šest gólů z 24 ligových zápasů.

V aktuální sezóně 2022/23 má na kontě čtyři góly a dvě asistence v osmi zápasech a je připraven překonat své dosavadní rekordy, pokud bude pokračovat ve své formě.

Očekává se, že Nigerijec bude v základní jedenáctce, když se v sobotu utkají Pražané s lídrem ligy Viktorií Plzeň ve venkovním utkání v české nejvyšší soutěži.