Cosplay astronauta jako vesmírná „gravitační“ postava v záběru vesmírné stanice

Italská astronautka Samantha Cristoforetti (dole) opakuje scénu, kterou hrála Sandra Bullock ve filmu „Gravity“ z roku 2013 uvedeném výše na Mezinárodní vesmírné stanici. (Foto kredit: Samantha Cristoforetti/ESA)

Evropská astronautka Samantha Cristoforetti vtipkovala, že jedinou vadou tohoto přestrojení jsou vlasy.

Italský astronaut se oblékl Mezinárodní vesmírná stanice Téměř stejným způsobem jako Sandra Bullock, která fantasticky navštívila orbitální komplex ve filmu z roku 2013 „gravitace. Cristoforetti, oblečený podobně jako Bullock, hrál fiktivního astronauta NASA Ryana Stonea ve strhujícím dobrodružství zažehnutém oblakem vesmírného odpadu, který na obrazovce zasáhl raketoplán Stone.

Dobrý den, Dr. Stone! Rychlá otázka pro vás. Jak udržujete vlasy napjaté? #AskingForAFriend“ řekl Cristoforetti tweet (Otevře se na nové kartě) Na fotografii byl vydán 19. června poté, co bylo sci-fi dobrodružství zobrazeno na Mezinárodní vesmírné stanici.

Jednalo se o první pokus zachytit Samanthu Cristoforetti během promítání filmu „Gravity“ na Mezinárodní vesmírné stanici v roce 2015. Jak můžete vidět, Cristoforetti na snímku zcela chybí. (Foto kredit: Scott Kelly/NASA)

Její přestrojení bylo ve skutečnosti tak složité, že trvalo nejméně sedm let, než se to podařilo, sdílel na Twitteru astronaut Scott Kelly, dříve z NASA. Kelly se pokusil vyfotit Cristoforettiho, jak dělá stejnou pózu jako on Jednoroční mise V roce 2014-15, ale ztratil příležitost kvůli načasování štěstí.

„Tady je původní fotka selhala“ Kelly napsal na Twitteru (Otevře se na nové kartě) S nedatovaným pokusem v určitém okamžiku během jeho mise, který perfektně ukazuje Bullocka na obrazovce – ale úplně mine Cristoforettiho.

Nazval „selhání“ jednou ze svých největších lítostí na své poslední misi ve vesmíru a poznamenal, že čekal příliš pozdě, než zachytil kameru poté, co Cristoforetti proletěl kolem ve svém cvičebním oblečení, pravděpodobně na cestě dělat něco jiného. (Astronauti mají ve vesmíru velmi napjaté plány, aby mohli co nejlépe využít svůj čas, ačkoli jim NASA dává volno z důvodů duševního zdraví.)

„V tu chvíli velmi frustrující, ale už je vše v pořádku. Děkuji, Samantho,“ řekla Kelly 19. června. Astronaut „Star Trek“Nicméně.)

Dlouhá mezera mezi příležitostmi pro lety do vesmíru není neobvyklá. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici potřebují asi dva až 2,5 roku výcviku, než se vydají na dlouhodobou misi, která obvykle trvá asi šest měsíců. Každý den ve vesmíru trvá zotavení na Zemi také asi jeden den.

Tyto časové osy dohromady znamenají, že mezi jednotlivými misemi astronauta může být v nejlepším případě 3 až 3,5 letá mezera. Toto číslo však nezohledňuje omezený počet míst na kosmických lodích, která jsou k dispozici pro vynesení lidí na oběžnou dráhu, což by mohlo omezit možnosti letu.

Frekvence letů astronautů závisí také na výši příspěvku původní kosmické agentury k dohodě o ISS; Naštěstí pro Cristoforettiho Evropská kosmická agentura (Evropská vesmírná agentura) patří po NASA a Rusku k největším přispěvatelům.

Cristoforetti si také mezi vesmírnými návštěvami vzala nějaký čas, aby velela téměř dvoutýdenní podvodní misi známé jako NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) 23 v červnu 2019, která vyžadovala její vlastní výcvik a kurz zotavení.

Vzhledem ke všem těmto faktorům se Cristoforettiho návrat do vesmíru v rámci Expedice 67 (stále probíhá) odehrál sedm let poté, co v letech 2014-15 dokončil svůj první téměř 200denní vesmírný let s misemi 42 a 43.