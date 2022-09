Xbox Game Pass přidává rychlý úspěch

K Xbox Game Pass a PC Game Pass se dnes připojují nové hry, včetně rychlého dokončení DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto a Ace.

Dvě nové hry jsou nyní k dispozici se službou předplatného. DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace Připojuje se k Xbox Game Pass, PC Game Pass a Xbox Cloud Gaming Ashes of Singularity: Eskalace Přístup pouze k PC Game Pass.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace Oblékněte se jako super psi Krypto a Ace a odhalte spiknutí Lexe Luthora na usmíření domácích mazlíčků v Metropolis Falls. Vzlétněte oblohou, uvolněte své zvláštní schopnosti a chraňte ulice Metropolis před Lexovými plány a přiveďte zlé Lexboty.

Ashes of Singularity: Eskalace

Ashes of Singularity: Eskalace Rozsáhlá strategická hra v reálném čase, kde velíte celým armádám na dynamickém bojišti. Dobýt více světů ve více kampaních pro jednoho hráče; Nebo si zahrajte se svými přáteli v boji pro více hráčů.

Podle odhadů úspěchů bude odemknutí všech 15 lig pro Super-Pets trvat méně než čtyři hodiny: Krypto dobrodružství a Ace úspěchyPokud hledáte rychlé zvýšení skóre hráčů, Adventures of Krypto and Ace vám pomůže. Další snadné tituly Gamerscore v Game Pass najdete v našem seznamu Snazší a rychlejší dokončení hry na Xbox Game Pass.

