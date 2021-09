První beta verze iOS 15.1 říká, že se brzy můžeme dočkat SharePlay

SharePlay je zpět v iOS 15.1 beta, ke mě 9 až 5 Macpo, po Apple odložil hlavní funkci iOS 15 na „později na podzim“ namísto jeho vydání spolu s plánovaným upgradem OS. že to Není to jediná funkce Dosud nebyl spuštěn, ale během probíhající pandemie se může hodit – umožňuje vám sledovat videa, sdílet obrazovku nebo poslouchat hudbu s jinými lidmi prostřednictvím volání FaceTime. Jeho přítomnost v nové beta v úterý může naznačovat, že může přijít dříve než později, i když to není jisté.

Mac zvěsti Zprávy 15.1 beta také umožňuje uživatelům přidat si očkovací kartu COVID do aplikace Peněženka, jakmile byli poprvé přidáni do aplikace Zdraví. Podobné jak Verze této funkce od Googlu funguje„Než si je přidáte do telefonu, budete muset získat informace o vakcíně od svého poskytovatele zdravotní péče nebo systému zdravotní péče vašeho státu. Apple říká Tato funkce používá formát SMART Health Card, který je aktuálně k dispozici Podporováno hrstkou zemí a některými významnými poskytovateli očkování. Seznam obsahuje státy jako Kalifornie, Havaj, New York a Louisiana, stejně jako poskytovatelé lékáren jako CVS, Rite Aid a Walmart, ale kliknutím na odkaz zobrazíte úplné podrobnosti. Další informace získáte jako vždy u svého místního poskytovatele zdravotní péče.

Tyto funkce objevující se v beta verzi iOS 15.1 nemusí nutně znamenat, že budou v nejnovější verzi iOS 15.1 – koneckonců SharePlay byl představen během beta verze iOS 15, ale později byl odstraněn. Nicméně, Apple stále říká SharePlay se bude dodávat „později na podzim“ a na to zbývá už jen tolik času (navíc by bylo trochu divné, kdyby byl odstraněn z jiný beta). Funkce karty očkovací látky bude podle společnosti zahrnuta v „nadcházející aktualizaci softwaru“, takže je pravděpodobné, že to přesahuje.

Může to být trochu déle, než uvidíme iOS 15.1, vzhledem k tomu, že iOS 15 byl právě vydán včera (iOS 14.1 Přišel asi o měsíc později iOS 14). Ale pokud je tato raná beta nějakou indikací, může s sebou přinést několik skvělých nových funkcí, až vyjde.