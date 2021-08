Epidemie COVID-19 na Novém Zélandu se rychle šíří a počet případů stoupá

Lidé v první den bezpečnostního opatření novozélandské koronavirové nemoci (COVID-19), které nařizuje nošení roušky ve veřejné dopravě, v Aucklandu na Novém Zélandu, 31. srpna 2020, pobíhají kolem znamení distancování se od společnosti. REUTERS/Fiona Goodall/ FILE FOTO

WELLINGTON (Reuters) – Nový Zéland v úterý oznámil svůj nejvyšší nárůst případů COVID -19 od dubna 2020, protože úřady varovaly, že současné vypuknutí vysoce nakažlivé delta varianty koronaviru je jako vypořádat se se zcela novým virem.

Operace bez virů v jižním Pacifiku od února skončila minulý týden poté, co v Aucklandu, největším městě Nového Zélandu, vypukla proměnlivá delta a rychle se rozšířila do hlavního města Wellingtonu.

Generální ředitelka zdravotnictví Ashley Bloomfieldová na tiskové konferenci uvedla, že úřady v úterý nahlásily 41 nových případů COVID-19, čímž se celkový počet infekcí v zemi zvýšil na 148. Jedná se o největší nárůst případů od 10. dubna 2020, podle údajů ministerstva zdravotnictví.

Z nových případů je 38 v Aucklandu a tři ve Wellingtonu. Ministerstvo uvedlo, že zatím je v nemocnici osm lidí spojených s aktuálním ohniskem.

„Delta se liší od našich předchozích zkušeností,” řekl Bloomfield na tiskové konferenci. „Jak víme, je vysoce nakažlivá, přenosná a jak jsme viděli, rychle se šíří.”

Ale řekl, že je uklidňující vidět, že čísla výrazně nerostou a že většina je stále v Aucklandu.

církevní skupina

Úřady nahlásily skupinu nejméně 58 lidí samojského etnika spojenou s církví Samoan Assembly of God v Aucklandu.

Ministerstvo zdravotnictví bohužel uvedlo, že došlo k rasistickým komentářům namířeným na komunitu.

„Problémem je virus, nikoli lidé,“ uvedlo ministerstvo na twitteru.

Předsedkyně vlády Jacinda Ardernová získala celosvětovou chválu za vymýcení COVID-19 v zemi.

Ale její závislost na přísných hraničních kontrolách a náhlých uzavírkách, které ovlivnily ekonomiku, byla zpochybněna během nedávné epidemie, ke které došlo, když bylo očkováno jen málo lidí. Přečtěte si více

Pondělí, Ardern Přísná celonárodní blokace rozšířena Úroveň 4 27. srpna

V sousední Austrálii premiér Scott Morrison, který je také pod rostoucím tlakem kvůli prudkému nárůstu případů COVID-19, uvedl, že k vymýcení této nemoci nelze usilovat navždy, jako příklad uvádí Nový Zéland.

„Každý stát a území, které si myslí, že se mohou nějakým způsobem chránit před COVID kmenem Delta navždy, to je prostě směšné,“ řekl ve snídaňové show 9News Today.

„Chci říct, Nový Zéland to nemůže udělat,“ řekl. „Řídili se eliminační strategií. Jsou v zablokování. Cesta přes to je dostat se na 70% a 80% (očkování) a bezpečně to otevři. “

Hlásí Praveen Menon; Úpravy Himani Sarkar a Christian Schmolinger

