Kdo je Vesna? Zjistěte více o české přihlášce na Eurovizi 2023

Jedním z nich je česká kandidátka Vesna.

Co ale bude kapela zpívat, pokud se dostane do finále? Čtěte dál a dozvíte se to.

Kdo jsou Češi v Eurovizi 2023, vstupují do Vesny?

Čisto ženská folková skupina Vesna, kterou v roce 2016 založila paní Patrice Vucová, oslavuje slovanskou ženskost a sesterství.

Šest členů vydalo dvě alba, z nichž jedno získalo cenu za objev roku na českých hudebních cenách Ceny Anděl 2018.

Jak stará je Vesna?

Hlavní zpěvačce Patrice Voksové je 31 let.

Její narozeniny jsou 9. října 1991.

Co řekla Vesna o reprezentaci České republiky na Eurovizi 2023?

Vesna se nemůže dočkat vystoupení na Eurovizi a řekla: „Je pro nás velkou ctí reprezentovat Českou republiku v letošním ročníku Eurovize. Děkujeme fanouškům z celého světa za podporu a hlas. Jsme připraveni pro tebe, Liverpool.“

Jak se jmenuje česká písnička Eurovize 2023?

Vesna vystoupí se svou písní My Sister’s Crown. Podle kapely byla skladba napsána jako protest proti rovnosti pohlaví.

Kam se dostala Česká republika v Eurovizi 2022?

Češi skončili v loňské soutěži na 22. místě z 25 aktů, takže Vesna bude doufat, že zajistí své zemi místo v žebříčku pro rok 2022.

Kdy je Eurovize 2023?

Velké finále Eurovize 2023 odvysílá BBC v sobotu 13. května a soutěžící a fanoušci se hrnou do Liverpoolu na severu Spojeného království, aby se zúčastnili show.

Semifinále Eurovize se uskuteční v úterý 9. a ve čtvrtek 11. května, poté se úspěšní aktéři představí ve Velkém finále.

