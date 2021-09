Emma Radocano je zpět v Bromley, ale bude Indian Wells jejím dalším přístavem? | tenisové novinky

Emma Radocano oficiálně vstoupila do kvalifikace na prestižní turnaj Indian Wells v Kalifornii příští měsíc, ale 18letá dívka určitě získá základní kartu pro hlavní losování poté, co se vyšplhá až na 127 míst ve světovém žebříčku tenisu od 150 až 23. Po vítězství na US Open







Pět dní po vítězství na US Open se Emma Radocano sejde se svou rodinou ve svém domě v Bromley.

Britská dospívající hvězda Emma Radocano je po vítězství na US Open zpět domů v Kentu, ale mohla by se příští měsíc vrátit do USA do Indian Wells?

Osmnáctiletá dívka překvapila tenisový svět tím, že porazila Kanadu Leilu Fernandezovou ve dvou setech a stala se první kvalifikací, která získala grandslamový titul, a první Britkou od Virginie Wadeové před 44 lety.

Raducano, která na konci července opustila svůj domov v Kentu, aby si před závodem na Grand Slam ve Flushing Meadows zahrála na akcích nižších úrovní v San Jose, Landsville, Pensylvánii a Chicagu, se vrátila domů a setkala se s rodiči.

Raducanu vystoupil v předních amerických televizních snídaňových show, zúčastnil se prestižní Met Gala a navštívil newyorskou burzu.

Když teenager hovořil o Closing Bell CNBC na začátku tohoto týdne, řekl: „Mám pár dní volna a zotavení, myslím, že je to nutné po posledních sedmi týdnech, ale pak jsem zpátky na tréninku a mám hlad, abych se zlepšil a vrátil se ven. a hrát další mistrovství.

Od 27. září vstoupila do play -off WTA v Chicagu, ale mohla by se rozhodnout, že je příliš brzy na to, abychom se vrátili do play -off.

Její další akcí by tedy mohl být BNP Paribas Open v Indian Wells, který začíná 6. října.

Turnaj, pořádaný obvykle na jaře, je jedním z největších na turnaji WTA a Raducanu už vstoupil do play -off.

Přestože měl teenager ve světovém tenisovém žebříčku 127 míst, od 150 do 23, hlavní losování Indian Wells je založeno na hodnocení před US Open, takže Raducanuovo hodnocení nebylo při uzavření přihlášky dostatečně vysoké.

Pokud by jí byla nabídnuta, pravděpodobně by přijala divokou kartu v hlavní tombole.

V listopadu má také hrát na akci Champions Tennis v londýnské Albert Hall, kde se představí tenisové legendy jako bývalý britský č. 1 Greg Rusedski, český Radek Stepanek a bývalá belgická hvězda Xavier Malles, bývalý svět. Čtvrtý Thomas Enqvist a Marcos Baghdatis, finalista Australian Open 2006.

