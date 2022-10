Nyní bylo potvrzeno, že řada AMD Ryzen 7000 pro mobilní zařízení zahrnuje procesory Zen4, Zen3 a Zen2.

AMD Ryzen 5 7530U spatřen, potvrzuje, že Zen3 přichází také do řady Ryzen 7000

Ryzen 7000U je směs různých architektur.

Nová řada nepřichází vždy s nejnovějšími technologiemi. To se trochu očekávalo, ale nyní je to potvrzeno. Nejnovější 6jádrový procesor AMD Ryzen 5 7530U byl nyní spatřen na webu SiSoftware. Je uveden vedle nové řady Industrial 4×4 Mini-PC společnosti ASRock, která by měla dostat aktualizaci na řadu Ryzen 7000.

podle Nové schéma pojmenování AMDTento CPU má 3 generace architektury Zen, aka Zen3 nebo Zen3+. To znamená, že řada Ryzen 7000 bude mít ve skutečnosti tři různé architektury:

Raphael Desktop (Zen4)

Desktop (Zen4) Barceló – Mobil (Zen3)

– Mobil (Zen3) Mendocino – Mobil (Zen2)

Oficiální snímek také zmiňoval Rembrandt Refresh, ale zatím žádná taková část nebyla vidět v žádném úniku. Procesor Ryzen 5 7630U je uveden se šesti jádry, 12 vlákny a taktem 2,0 GHz (pravděpodobně základní takt). Mezipaměť L2 512 kB na jádro a celková mezipaměť L3 16 MB potvrzují, že jde o Zen3 nebo Zen3+.

AMD Ryzen 5 7630U, Zdroj: Sisoftware

AMD zatím potvrdilo čtyři nízkoenergetické (15-28W) mobilní SKU Ryzen 7000U. Samotná střední řada Ryzen 5 bude podporovat tři různé architektury.

Potvrzený mobilní procesor AMD Ryzen 7000U Video karty CPU inženýrství Architektura GPU komentáře Ryzen 5 7640U Snímek „Systém číslování modelů“ Ryzen 5 7630U Tento únik Ryzen 5 7520U Mendocino (inzerent) Ryzen 3 7420U Mendocino (inzerent)

Pokud se podíváme na sestavu Ryzenů z širší perspektivy, včetně CPU pro stolní počítače a mobilní zařízení, bude Ryzen 7000 první sérií, která bude podporovat tři různé architektury.

AMD Ryzen / Zen Matrix Video karty Krásná Zen + Zain 2 Zen3 Zen3+ Zain 4 Ryzen 7000 ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ Ryzen 6000 ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Ryzen 5000 ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ Ryzen 4000 ❌ ❌ ✅ ❌ ❌ ❌ Ryzen 3000 ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ Ryzen 2000 ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Ryzen 1000 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

zdroj: Sysoftware Přes Tweet vložit