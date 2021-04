Rekonstrukce bytu Borise Johnsona může vést k jeho vstupu do politického domu

Obvinění přicházejí uprostřed otázek o tom, kdo původně platil za Johnsonovu modernizaci bytu – a zasáhli velmi blízko domu premiéra a upozornili veřejnost na jeho nejbližšího bývalého spojence Dominica Cummingsa a jeho snoubenku Carrie Symondsovou.

Johnsonovi, otevřenému vůdci, jehož brzké zvládnutí pandemie koronavirů rozdělilo Brity, není cizí reakce z celého politického koridoru.

Ve srovnání s výkonným ústředím v Bílém domě nebo s různými prezidentskými paláci rozmístěnými po hlavních městech světa jsou londýnské obytné prostory britského předsedy vlády relativně skromné.

Vedoucí představitelé tradičně žili v bytě nad Downingovou ulicí číslo 10, ale noví premiéři se místo toho přestěhovali do většího bytu vedle, v čísle 11 – nad sekretářkami pokladny.

Byt však není ani zdaleka prostorný. Budovy na lince Downing Street se skládají z Úzké kanceláře a úzké chodby Premiérům není v jejich oficiálním bydlišti poskytován luxus.

Premiéři dostávají každoročně 30 000 liber (41 000 dolarů) z veřejných peněz na obnovu bytu během svého funkčního období a není neobvyklé, že si oni nebo jejich manželky vtisknou svůj vlastní design interiéru.

Tony Blair V roce 2002 jsem čelil otázkám K nákladům na jeho renovaci, která údajně zahrnovala doplnění studie. Fotografie zveřejněné během premiéry Davida Camerona ukázaly moderní kuchyň, otevřený životní prostor a Theresu May Pózovala v rozhovoru pro rok 2016 Vedle krbu, i když není jasné, zda došlo k významným změnám v interiéru.

Britští vůdci se samozřejmě po celý rok neomezují na tento malý byt. Dámský nejprostornější venkovský dům se nachází v Buckinghamshire, jen kousek od Londýna, a tato destinace se často používá k pobavení zahraničních vůdců nebo k útěku předsedy vlády z Westminsteru.

Proč jsou Johnsonovy obnovy tak kontroverzní?

Johnson byl několik týdnů pod tlakem, aby vysvětlil, jak zaplatil za rekonstrukci svého bytu, která podle britských médií stojí kolem 200 000 liber (280 000 $).

Na tyto renovace údajně dohlížela Johnsonova snoubenka Carrie Symondsová. Ale jeho bývalý hlavní poradce Dominic Cummings, který odešel z funkce koncem loňského roku poté, co získal pověst hybné síly premiérovy politiky brexitu a znovuzvolení, v blogu uvedl, že Johnson plánoval přimět konzervativní dárce, aby za to zaplatili . Vylepšit.

Pokud ano, pak by to měla být půjčka Inzerujte u volební komise ve Velké Británii. Ve Velké Británii jsou politické dary a půjčky přísně kontrolovány, přičemž půjčky přes 7 500 GBP (10 400 USD) zaznamenává a zveřejňuje komise čtyřikrát ročně.

„Řekl jsem mu, že věřím, že jeho plány, aby dárci platili v tajnosti za doplnění, byly neetické, hloupé a možná i nezákonné,“ napsal Cummings v pátek výbušným oznámením, „a téměř jistě porušil pravidla pro správné zveřejňování politických darů . “

Cummings také napsal: „Odmítl jsem mu pomoci s organizací těchto plateb. Takže moje znalost o nich je omezená.“

V neděli v rozhovoru pro BBC Johnsonova ministryně mezinárodního obchodu Liz Truss uvedla, že předseda vlády si renovace zaplatil sám. Ale neřekla, jestli si nejprve půjčil peníze od dárce.

Mluvčí čísla 10 pro CNN řekl, že vláda „transparentně identifikovala historické výdaje“ a že „veškeré náklady na širší obnovu … mohl osobně nést předseda vlády“.

Mluvčí dodal, že další informace o tomto podniku budou zveřejněny, jakmile Úřad vlády zveřejní svou roční účetní závěrku, což se obvykle stává v červenci. Samostatně Rejstřík ministerských zájmů Vláda to však od loňského července nezveřejnila Ministerský zákoník Stanoví, že toto by mělo být oznámeno „dvakrát ročně“.

Tyto nevyřešené otázky společně vyvolaly politickou bouři nad číslem 10, protože kritici a opoziční poslanci zvýšili výzvy k objasnění toho, jak bude byt renovován.

Co se teď může stát?

Opoziční labouristická strana vyzvala k prošetření Cummingsových obvinění volební komisí a tvrdí, že mohl být porušen ministerský zákon upravující chování vysokých politiků.

“Ministerský zákon jasně stanoví, že ministři by měli být co nejotevřenější vůči parlamentu a veřejnosti. To se nestalo,” uvedla ve svém prohlášení labouristická poslankyně Rachel Reevesová.

Reeves uvedl, že „je třeba se vyhnout skutečným a vnímaným střetům zájmů“ a že „vzhledem k závažnosti nových obvinění“ od Cummingsa musí být provedeno úplné vyšetřování.

Údajné porušování ministerského zákona vyšetřuje nezávislý poradce pro zájmy ministrů nebo tajemník kabinetu, ale kodex není právně závazný.

Downing Street popřel porušení zákona a řekl CNN, že ministři „jednali podle příslušného kodexu chování“.

Volební komise mezitím potvrdila CNN, že stále zkoumá, zda by měla být oznámena částka zahrnutá do obnovení, a že při jejím vyšetřování pomáhá konzervativní strana.

Proč je Johnson obviňován z „korupce“?

Nejnovější obvinění jsou jen částí řady obvinění, která se spojila, aby vyvolala otázky o Johnsonově vládě a jejích vztazích s dárci a lobbisty.

Minulý týden byl předseda vlády podroben kontrole Na texty Jamese Dysona „Milionářský zakladatel společnosti pro vysavače, ve které údajně„ napravil “daňový problém, aby zajistil, že Dyson vyráběl ventilátory během první vlny pandemie Covid-19 v loňském roce. Texty byly Získané BBC.

Několik britských sdělovacích prostředků uvedlo, že zdrojem úniků byl Cummings – což Cummings popřel ve stejném blogovém příspěvku, ve kterém obvinil Johnsonův byt.

Premiér odmítl návrhy, že by v jeho dopisech s Dysonem bylo něco „nedbalého“.

„Dovolte mi, abych vám řekl, že pokud si myslíte, že existuje něco klamného, ​​rachotivého, divného nebo povrchního, když se snažíte zajistit více ventilátorů v době národní pandemie a udělat pro to vše, co je v vašich silách, pak si myslím, že jste venku , “řekl novinářům v pátek podle médií. Palestinská samospráva.”

Dvojité ságy se shodují s novými obviněními o předchozích Johnsonových komentářích ve vládě.

V pondělí byl nucen popřít tvrzení, že by raději „nechal těla hromadit se po tisících“, než aby v loňském roce zavedl třetí blokování Covid-19 poté, co nejmenované zdroje pro Daily Mail uvedly, že učinil komentář . .

Místní volby v celé zemi příští měsíc budou prvním hmatatelným testem toho, jak velká část této série obvinění ovlivňuje britské voliče. Johnson se těší pohodlnému vedení v průzkumech veřejného mínění, po rychlém zavedení vakcíny proti koronavirům a přísném uzavření počátkem tohoto roku, aby byla situace Covid-19 ve Velké Británii pod kontrolou.