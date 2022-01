Miss World 2021 jmenuje 25 zbývajících kandidátek do Top 40

Earl DC Bracamonte – Philstar.com 26. ledna 2022 | 14:17

MANILA, Filipíny – Po zveřejnění jmen 15 nejlepších kandidátek, které zvítězily ve zrychlených výzvách, Miss World Organization o víkendu oznámila jména dalších 25 aspirantek, které doplní Top 40 delegátů. Dosavadní finalisté se mají vrátit do Portorika 12. března. 25 delegátů vybraných porotci v abecedním pořadí: – Amira Hidalgo, Argentina

– Sienna Evans, Bahamy

– Caroline Teixiera, Brazílie

– Carol Drpic, Chile

– Jiang Siqi, Čína

– Andrea Aguilera, Kolumbie

– Karolína Kopincová, Česká republika

– Emmy Peña, Dominikánská republika

– Amar Silvana Pacheco, Ekvádor

– April Benayoum, Francie

– Nene Mariama Saran Bah, Guinea

– Lili Tòtpeti, Maďarsko

– Hugrun Birta Egilsdottir, Island

– Pricilia Carla Yules, Indonésie

– Pamela Uba, Irsko

– Nellie Anjaratiana, Madagaskar

– Lavanya Sivaj, Malajsie

– Anna Leitch, Severní Irsko

– Karolina Bielawska, Polsko

– Aryam Diaz, Portoriko

– Khadija Omar, Somálsko

– Jade Greenwood, Srí Lanka

– Jeanine Brandt, Trinidad a Tobago

– Do Thi Ha, Vietnam Miss World-Filipines 2021 Tracy Maureen Perez, stejně jako dalších 14 vítězek rychlých výzev, se znovu připojí k dalším 25 aspirantům, když budou v březnu soutěžit znovu. Korunovační ceremonie budou 17. března živě přenášeny celostátním publikem prostřednictvím filipínské CNN. PŘÍBUZNÝ: Tracy Maureen Perez se dostala do užšího výběru 15 nejlepších Miss World 2021

