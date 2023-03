Žádný červený koberec? Francouzské nepokoje ovlivňují útěk krále Karla III

PAŘÍŽ (AP) – Nepokoje ve Francii Poskvrňuje lesk první zahraniční cesty krále Karla III. jako panovníka Spojeného království kde stávkující dělníci doslova odmítli roztáhnout červený koberec uprostřed protestů proti důchodové reformě a výzev k úplnému zrušení návštěv.

Charles je připraven na cestu, která začíná v neděli, jménem vlády britského premiéra Rishi Sunaka, která doufala, že okouzlující královské turné podtrhne úsilí o obnovu anglo-francouzských vztahů napjatých brexitem.

Ale hněv nad záměrem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let kazí to, co mělo být projevem souhlasu a přátelství. Místo toho je Karlova návštěva považována za zbytečný projev dědičného privilegia.

„Je to velmi špatné načasování. Francouzi obvykle vítají britského panovníka. V tuto chvíli jsou demonstranti ve vysoké pohotovosti kvůli jakékoli známce privilegií a bohatství,“ řekl spisovatel z Paříže Stephen Clarke, autor Alžběty II., Královna smíchu.

S nahromaděnými hromadami odpadků Pozorovatelé lemují kdysi neposkvrněné ulice francouzské metropole a tvrdí, že optika nemůže být horší – pro Charlese i Macrona.

Francouzská odborová organizace CGT tento týden oznámila, že její členové v Mobilier National, instituci zodpovědné za poskytování červených koberců, vlajek a nábytku pro veřejné budovy, odmítnou přijmout krále v neděli, když přijede do Paříže.

„Žádáme naše vedení, aby informovalo příslušné služby, že nebudeme poskytovat gobelíny, červené koberce ani vlajky,“ stojí v prohlášení CGT.

Elysejský palác, oficiální sídlo francouzského prezidenta, uvedl, že nestávkující dělníci místo toho cestu zajistí.

Připravované měsíce Charlesův luxusní itinerář s královnou choť Camillou na výletě od 26. do 29. března zahrnuje návštěvu Musée d’Orsay, obřad položení věnců u Vítězného oblouku a okázalou večeři v bývalé královské rezidenci, palác ve Versailles.

„Plánují jet do Versailles. To nevypadá dobře. Vypadá to velmi rok 1789,“ řekl Clark. Kdysi oslnivé centrum královské Evropy a ústřední bod Francouzské revoluce, majestátní Versailles je trvalým symbolem sociálních nerovností a excesů. .

Macron čelí veřejnému odporu za prosazení návrhu zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu bez parlamentního hlasování. Někteří odpůrci prezidenta obviňují, že je mimo kontakt, a Charles nebyl ušetřen podobné kritiky, protože protesty pokračují tento týden.

„Neuvěřitelné! Přijmeme republikánského monarchu Emmanuela Macrona, krále Karla III. ve Versailles… zatímco lidé budou demonstrovat na ulici,“ řekla francouzskému televiznímu kanálu BFM Sandrine Rousseauová, poslankyně z Francouzské strany zelených. „Samozřejmě, “ dodala.Král by měl svou návštěvu zrušit.

Aby se snížila možnost rušení při královské večeři, očekává se, že v okolí Versailles bude velmi přísná bezpečnost. V roce 2020 se demonstranti střetli s policií kvůli královským kamenům uprostřed dřívějšího zákona o důchodové reformě.

Nepokoje a Charlesovy požadavky, aby se od ní držel dál, v Londýně určitě vyvolaly úzkost. Když byl v listopadu na turné v Yorku v Anglii, někdo z davu rozhněvaných bílých demonstrantů je hodil jeho směrem.

Francouzi mají vztah lásky a nenávisti k panovníkům od té doby, co v roce 1793 popravili krále Ludvíka XVI. Královně se od té doby dařilo lépe. Královna Alžběta II., Karlova matka, byla ve Francii, evropské zemi, kterou loni před svou smrtí navštívila, nesmírně populární osobností.

Elizabeth, která mluví plynně francouzsky, uskutečnila pět oficiálních návštěv Francie v letech 1957, 1972, 1992, 2004 a 2014 a také neformální a soukromé návštěvy. Její syn nyní nosí korunu, ale někteří říkají, že je stále v jejím stínu.

„Problém s Charlesem je, že není královnou. Je tu velmi oblíbená. Charles tu nemá dobrou pověst. Zdá se být trochu rozmazlený,“ řekla dvaašedesátiletá Geraldine Dupresová z Paříže.

Francouzský tisk celebrit se nedávno soustředil na nepotvrzené zvěsti, že král bude cestovat s nadměrným počtem služebnictva, a přirovnal ho k jeho zesnulé matce, která trvala na tom, aby její zaměstnanci zhasli světla v Buckinghamském paláci, aby ušetřili energii.

„Tato návštěva byla pro Charlese příležitostí, aby se v očích Francouzů znovu nastartoval,“ řekl Clark. „Mohl být jako prázdné plátno, ale pravděpodobně by nebyl schopen dosáhnout efektu, v který doufal.“

Charles vzbuzuje ve Francii určitý respekt pro svůj ekologický aktivismus . Král a jeho manželka plánují turné po francouzském regionu Bordeaux, který loni zpustošily lesní požáry, které jsou široce obviňovány z globálního oteplování.

Čas strávený v jihozápadní Francii jim dává možnost prohlédnout si vinice a ochutnat slavná vína regionu, včetně plánované zastávky na vinici a vinařském Château Smith-Haute-Laffitte v Bordeaux.

Regionální úředníci jsou zuřiví ohledně přijetí královské rodiny ve Spojeném království, což je v ostrém kontrastu s přijetím, které by Charles a Camilla mohli očekávat v Paříži.

„Je velmi dojemné, že Charles plánuje přijet do Bordeaux. Máme silný – a historický – vztah s Velkou Británií. Je to anglický region po tři století,“ řekla Cecile Ha z Bordeaux Wine Council.

Ha řekl, že vinaři z Bordeaux jsou „na stejné vlně“ jako Charles, protože region má nejvíce ekologických vinic ve Francii. Dodala, že asi 75 % vinic v Bordeaux je certifikováno jako šetrných k životnímu prostředí.

V Paříži hrají politiku. Ale tady v Bordeaux Charlese milujeme, protože sdílíme stejně silné závazky k udržitelnosti.“

