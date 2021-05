Ve čtvrtek ráno se podívejte na oblohu, abyste byli svědky meteorického roje Eta Aquariid

Brian, Texas (KBTX) – Plánujete se probudit brzy ve čtvrtek nebo se chcete jen trochu pobavit? Jděte ven a zjistěte, zda můžete zachytit meteorický roj Eta Aquariid!

Podmínky sledování:

Nejlepší čas na pozorování kolemjdoucích meteorů je hodinu nebo dvě před úsvitem. Svítání v B / CS oficiálně začíná v 6:11 (východ slunce 6:37) ve čtvrtek ráno, takže výstup o několik hodin dříve poskytne nejlepší pozorovací a světelné podmínky pro pozorování meteorů na jihovýchodní obloze. Když už mluvíme o světelných podmínkách – zdá se, že sedí docela dobře, protože 33% osvětlený měsíc by neměl příliš zasahovat do žádného z vašich plánů sledování. Během nočních hodin budeme mít po ruce jasnou oblohu a před východem slunce teploty klesnou na vrcholných 50. let.

co očekáváte:

Ačkoli tento konkrétní meteorit obecně převládá na jižní polokouli kvůli pozdnímu východu slunce (není to nejlepší, co letos najdeme), severní a střední zeměpisné šířky planety mohou s touto sprchou stále zachytit asi 10 meteorů za hodinu.

Tipy pro prohlížení:

Pokud to plánujete zkontrolovat, doporučuje se dát si alespoň hodinu času sledování, abyste byli svědky jakýchkoli meteorů, protože meteority často přicházejí v dávkách a vašim očím může trvat až 20 minut, než se přizpůsobí temnotě noční oblohy . Nebojte se držet dalekohled nebo dalekohled pro tento dalekohled, nepotřebujete žádné speciální vybavení k vyhledání meteorů!

Odkud to pochází?

Meteorické přeháňky mohou být zábavné sledovat pro všechny věkové kategorie, ale odkud pochází tento konkrétní meteorický roj? Věřte tomu nebo ne, zdrojem je Haleyin viník! Země každý rok protíná oběžnou dráhu komety Halley v dubnu nebo květnu a zbývající části komety fungují jako meteority Eta Aquariums. Podobně i Země prochází oběžnou dráhu později v tomto roce, proto v říjnu často vidíme meteorické přeháňky Orionid.

