Specifikace Pixel Watch: Exynos 9110 s koprocesorem, více RAM

Od naší páteční zprávy o tom, jaké budou Pixel Watch Používám Samsung Exynos 9110A 9to5Google Dozvěděl jsem se více podrobností o specifikacích, které budou podporovat nadcházející nositelná zařízení od společnosti Google, a o zdravotních funkcích, které budou poskytovat.

Druhý zdroj potvrdil použití Samsung Exynos 9110 na Pixel Watch. Navíc bude spárován se společným procesorem, který má odlehčit různé úkoly mimo hlavní CPU. Zbývá zjistit, zda se značka Tensor objeví pro Pixel Watch vzhledem k tomuto přidání komponenty.

Pro informaci, na Snapdragon Wear 4100+Qualcomm má „ultra-nízkoenergetický“ koprocesor QCC1110, který podporuje až 64 000 barev na vždy zapnutém displeji (AOD), čímž ušetří více senzorů a další stále zapnuté zážitky. To se promítá do funkcí, jako je „nepřetržité sledování srdeční frekvence a spánku pro zdraví a pohodu, rychlejší reakce naklonění k probuzení, počítání kroků, upozornění, časovače a dotyky“. Zdá se docela možné, že Pixel Watch budou využívat svůj koprocesor podobným způsobem, i když to v tuto chvíli nemůžeme potvrdit.

Podobně můžeme potvrdit předchozí zprávu, která uváděla, že Pixel Watch budou 32 GB úložiště. To je dvakrát více než cokoli, co je dnes na trhu Wear OS dostupné, a vyvolává otázky, jak toho využít. Stahování skladeb z YouTube Music a Spotify pro offline přehrávání je nejviditelnějším případem použití a je kompatibilní s kapacitou nejnovějších Apple Watch.

Mezitím jsme také viděli důkazy, že nositelné zařízení Google bude mít více paměti RAM než jakékoli chytré hodinky současnosti. The Galaxy Watch 4 1,5 GB RAM, ale Pixel Watch by měly tento celkový počet mírně překročit. historicky, Vyřešeno více RAM Mnoho problémů s výkonem Wear OS.

Jinde můžeme potvrdit některé zdravotní a fitness specifikace Pixel Watch, na které jsme odkazovali jako první Zcela identické se stávajícími senzory Na Fitbit Luxe a Charge 5 (zobrazeno výše). Jak byste očekávali, je zde snímač tepové frekvence a hardware, který podporuje měření SpO2 (krevní kyslík) a EKG (elektrokardiogram).

