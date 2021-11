Demokracií neuvěřitelné: Češi a Slováci nostalgičtí po komunistické minulosti

Vzdělávání mladých lidí je důležité

Mladší generace je méně nostalgická, ale ne zcela oproštěná od zkresleného pozitivního pohledu na komunistický režim.

„V případě těch, kteří vyrostli nebo se narodili po roce 1989, je otázkou, zda takové myšlenky přeměnily pozitivní příběhy z generace na generaci, nebo dopady nové generace fanoušků, kteří nezměřili výhody diktátorského socialismu. Sympatie k některým z jejích stran, respektive jejich postoj, jsou výsledkem kritického pohledu na současný režim,“ uvedla Oka Kierfasová, socioložka z think-tanku nevládní organizace public affairs, který působí jako poradce Slovenska. Prezident.

Historik František Neupauer, který zastupuje Nenápadní Hrdinovia, nevládní organizaci, která se již 13 let snaží středoškolské studenty učit o diktátorské vládě, si myslí, že současný systém vzdělávání studentů a studentů na Slovensku je složitý. Studenti v rámci svých programů provádějí archivní rešerše a setkávají se s těmi, kteří na vlastní kůži zažili hrůzy komunistické nadvlády.

„Pro většinu studentů.“ [in Slovakia], Výuka dějepisu končí informacemi o roce 1945 nebo 1968,“ řekl.

Newpower uvedla, že lidé v České republice dostávají širokou škálu informací prostřednictvím médií, filmu a kultury. Uvádí například, jak se začínají promítat dokumenty o komunistické tajné policii na Slovensku, přičemž v České republice byly poprvé odvysílány v roce 2009.

Spravedlnost rovná se demokracie

Nejdůležitějším aspektem podpory demokracie je pocit, že demokratický systém je v zásadě velmi spravedlivý a spravedlivý. „U lidí, kteří tento pocit nemají, podpora demokracie klesá kvůli osobní špatné zkušenosti nebo vlivem médií, jako jsou informace a falešné informace pocházející z internetu,“ poznamenal Kosteleki.

Průzkum STEM a Focus porovnával, které hodnoty byly pro lidi nejsložitější v letech 1991 a 2021. Objevili to před 30 lety. Svoboda Lidé otázku neviděli, což bylo považováno za velký problém Spravedlnost Ve státě a Příležitosti Měli by se více bát, protože je to problém v jejich životě. V dnešní době je opak pravdou. „Svoboda a příležitosti jsou dnes vnímány velmi pozitivně, spravedlnost je vnímána nejkritičtěji z hlediska sledovaných hodnot,“ řekla Kierfasová.

Dodal, že lidé na Slovensku jsou ke svému justičnímu systému kritičtější než v České republice: 52 procent slovenských respondentů považuje spravedlnost ve své zemi za nepříznivou, v Československu pouze 38 procent.

„Existuje však pocit, že v obou komunitách není dostatek spravedlnosti – lidé mají pocit, že jsou si rovni a rovni; Jsou tam nedotknutelní ‚naši lidé‘ a pak ‚obyčejní lidé‘,“ dodal sociolog.

Vysvětlil, že tento sentiment se na Slovensku prohloubil po zavraždění novináře Johna Kuziaka a jeho snoubenky மனைவிe Martiny Kuznirové v únoru 2018 a odhalil masivní politickou korupci v soudním systému případu. Jeho pokles trvá dodnes.

„Demokracie je spravedlnost. Pokud nebude spravedlnost vykonána ke spokojenosti lidí, nemůžeme očekávat podporu demokracie a právního státu,“ řekl.